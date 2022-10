Guinée: L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara témoigne au procès du 28-Septembre

En Guinée, le procès du 28 septembre 2009 où 157 personnes avaient été tuées et une centaine de femmes violées dans l'enceinte du stade de Conakry se poursuit. La journée de mercredi 19 octobre a été marquée par la première comparution de Aboubacar Sidiki Diakité, dit " Toumba ", ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, alors président de la junte au pouvoir.

Pour sa première journée de comparution, Aboubacar Diakité, dit " Toumba ", n'a pas du tout évoqué les événements du 28 septembre 2009 : il est longuement revenu sur les évènements qui ont précédé la prise la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara en décembre 2008, au lendemain du décès du Général Lansana Conté.

L'ancien aide de camp de l'ex-chef de la junte a ensuite promis et juré de dire toute la vérité dans ce procès.

" Je pense bien que Monsieur "Toumba"n'est pas comme les accusés qui l'ont précédé et qui ont adopté comme stratégie de défense le mensonge, explique Me Lanciné Sylla, avocat de l'accusé. Monsieur Toumba est quelqu'un de sincère et est prêt à dire la vérité, parce qu'il sait que c'est à prix qu'il sera acquitté. "

Même les avocats défenseurs des autres accusés ont eu de la sympathie pour " Toumba " Diakité. Me Donah Sampil, avocat du capitaine Moussa Dadis Camara veut croire en la sincérité de " Toumba " Diakité : " Il faut dire que "Toumba" apparemment bénéficie de constats de sincérité, de vérité et de maîtrise de la situation. Il a fait des révélations et nous retenons, jusqu'à preuve du contraire, que ce qu'il dit paraît vrai. "

" Toumba " Diakité a demandé à l'ancien président d'assumer ses responsabilités et de demander pardon au peuple de Guinée.