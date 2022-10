Soudan: Ministre des finances - Le prochain budget sera basé sur les ressources propres

Khartoum — Le Ministre des Finances et de la Planification Economique Dr. Jibril Ibrahim a affirmé que la délégation Soudanaise a participé aux réunions du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, qui se sont terminées le 16 de ce mois, a réussi à réaliser une percée dans les relations et la communication avec la communauté internationale, après que les relations aient été temporairement gelées avec les institutions internationales suite aux procédures du 25 Octobre, et que des efforts sont faits entre les composantes de la société et l'Etat pour parvenir à un règlement entre les partis politiques.

Répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui à l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Jibril a souligné que le Soudan avait reçu des promesses de lever le soutien gelé, soulignant que malgré les promesses de soutien au Soudan, le prochain budget sera construit sur les propres ressources du Soudan, et que si un soutien est fourni au Soudan, il sera dirigé vers le développement et les secteurs vitaux, en particulier, l'agriculture, l'eau et d'autres secteurs vitaux.

Le ministre a déclaré aux journalistes que son ministère a élargi le cadre fiscal afin de ne pas avoir à augmenter les taxes conformément à l'accord de 2019 conclu avec les hommes d'affaires Soudanais.

Il a indiqué que son ministère donne la priorité absolue au secteur agricole et le soutient en fournissant l'irrigation et les engrais et en soutenant la Banque Agricole pour fournir le financement aux agriculteurs, ajoutant que le ministère a payé 8 millions de dollars pour combler la lacune entre le prix de concentration et le prix du marché pour les agriculteurs.