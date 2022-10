Togo: La SEET réclame une réparation de préjudices causés et des sanctions contre le juge

La SEET (Synergie des Elèves et Etudiants du Togo) a sa propre analyse de situation sur la libération des cinq jeunes élèves à Dapaong.

Pour cette organisation qui défend la cause élèves et étudiants du Togo qui réagissait au travers d'une note, " garder des jeunes enfants en détention et de surcroit une fille pour six mois et les libérer sans condition confirme le caractère inique et dépendant de la justice togolaise vis-à-vis de l'exécutif ".

Si elle salue et exprime toute sa reconnaissance à la LTDH, ASVITTO, Me KPANDE Adzaré, Me Célestin AGBOGAN et tous ceux qui étaient impliqués dans cette bataille, la SEET dit appeler " à la réparation des préjudices causés à ces élèves et invite le conseil supérieur de la magistrature à sanctionner le juge ayant gardé injustement les élèves en détention ".

Ce qui devrait être un exemple sous une femme Premier Ministre entrevoit la SEET.