Ile Maurice: Beachcomber - Gilbert Espitalier-Noël cédera son poste de CEO fin juin 2023

Après huit années comme CEO de Beachcomber Resorts & Hotels, Gilbert Espitalier-Noël passera le flambeau à Stéphane Poupinel, l'actuel Chief Officer - Real Estate & Construction et Managing Director du Groupe Semaris. La transition se fera le 1er juillet 2023.

Le conseil d'administration de New Mauritius Hotels Ltd (NMH), qui opère sous la marque Beachcomber Resorts & Hotels, a pris acte, lors d'une réunion spéciale convoquée ce mercredi 19 octobre, du départ de Gilbert Espitalier-Noël comme Chief Executive Officer du Groupe à compter du 30 juin 2023.

Après son retrait comme CEO, il continuera à siéger sur le conseil d'administration.

"Ces dernières années chez NMH ont été pour moi une expérience humaine et professionnelle extrêmement riche. Nous avons connu des périodes difficiles, mais je suis fier qu'en équipe, nous en sommes sortis grandis. À mon départ fin juin 2023, je laisserai la direction de ce beau groupe entre les mains de Stéphane Poupinel qui, avec l'approche humaine qui le caractérise, saura, j'en suis certain, continuer à implémenter avec talent, passion et enthousiasme la stratégie que nous avons développée", confie-t-il.

Le CEO et son successeur travailleront ensemble durant les 8 mois à venir afin d'assurer une transition en douceur.

L'actuel Managing Director de Semaris a rejoint le Groupe en août 2018. En sus de ses responsabilités au sein de Semaris, Stéphane Poupinel siège sur le comité exécutif de NMH depuis plusieurs années et travaille en synergie avec l'équipe de direction de Beachcomber sur divers projets.

"Je suis très reconnaissant envers le conseil d'administration pour la confiance manifestée à mon égard. J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante au cours des quatre dernières années. Chacun de ses membres est expert dans son domaine et je suis confiant de pouvoir m'appuyer sur leurs compétences. Je crois fermement dans la force des relations humaines et me réjouis d'être bientôt à la tête d'une entreprise qui place l'humain au centre de ses préoccupations", indique-t-il.

Avec une reprise vigoureuse du secteur du voyage depuis la réouverture des frontières en octobre 2021, le Groupe a renoué avec des résultats positifs pour l'exercice clos le 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires pour la période s'élève à plus Rs 8 milliards, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) de quelque Rs 2 milliards.

Gilbert Espitalier-Noël prendra la tête d'ENL en juillet 2023

Pour revenir à Gilbert Espitalier-Noël, il démissionne de la direction de Beachcomber pour, en effet, prendre la tête du groupe ENL.

Après une longue carrière de 33 ans à la tête du groupe ENL, son frère et actuel CEO Hector Espitalier-Noël, partira à la retraite fin juin 2023.

Au terme d'une transition planifiée, Gilbert Espitalier-Noël sera appelé à le remplacer.

Hector Espitalier-Noël s'est joint à ENL en 1982 et en a pris le leadership sept ans plus tard. Le groupe ENL a, aujourd'hui, un fort ancrage dans l'immobilier, l'hôtellerie, la logistique, l'agriculture, le commerce et la manufacture, ainsi que dans les services financiers et technologiques. Ses actifs sont évalués à près de Rs 83 milliards. Dans son dernier bilan financier, son chiffre d'affaires avoisine les Rs 18 milliards et ses bénéfices nets atteignent Rs 1,6 milliards.

"Ayant atteint l'âge de la retraite, c'est avec sérénité que je laisserai la direction d'ENL à Gilbert. ENL est un groupe dynamique, fondé sur des assises solides et avec de belles perspectives de croissance. Gilbert est la personne tout indiquée pour assurer la continuité, tout en insufflant une nouvelle énergie au sein des équipes. C'est un entrepreneur d'expérience et déjà fortement imprégné des valeurs et de la culture de notre groupe. Je n'ai aucun doute qu'il saura mener ENL à de nouveaux sommets d'excellence" déclare le CEO d'ENL.

Gilbert Espitalier-Noël est en effet un directeur non-exécutif d'ENL. Avant de prendre la direction de NMH en juillet 2015, il était le CEO d'ENL Property, filiale créée sous son leadership pour être le fer de lance du groupe dans le développement immobilier. Et avant de se joindre à ENL, il était le Chief Operations Officer du groupe Eclosia.

Le patron désigné du groupe familial se dit heureux de prendre le relais. "Je connais déjà bien l'équipe ENL puisque j'en ai fait partie. Je suis convaincu qu'ensemble nous pourrons relever des défis, susceptibles d'avoir un impact positif sur toutes les parties prenantes du groupe", dit-il .