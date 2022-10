Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 octobre 2022

Côte d’Ivoire- Durabilité du cacao- La Team Europe mobilise de 294 milliards de Fcfa

La Team Europe, composée de l'Union européenne, des États membres de la Banque européenne d’investissement (Bei), en association avec la Suisse, a décidé de mobiliser un montant de 450 millions d’ Euros soit plus de 294 milliards de Fcfa, afin d'appuyer la stratégie ivoirienne en matière de renforcement de la durabilité de la chaîne des valeurs du cacao. (Source : Cicg)

Burkina Faso : Transition- Ibrahim Traoré prête serment devant le Conseil constitutionnel

L’audience solennelle de prestation de serment de Monsieur Ibrahim Traoré, Capitaine des Forces armées nationales en qualité de Président de la Transition est fixée au vendredi 21 octobre 2022 à 10 h 00 mn dans la salle d’audience du Conseil constitutionnel. (Source : Burkina 24)

Sénégal : Structures publiques- Mamadou Mamour Diallo nouveau Dg de l’Onas

Mamadou Mamour Diallo est le nouveau directeur général de l’Onas. Le célèbre Inspecteur des Impôts et Domaines, responsable politique à Louga, cité dans le dossier Sonko-Adji Sarr, a été nommé à l’issue du conseil des ministres du mercredi 19 Octobre 2022. Voici le passage du communiqué du Conseil des ministres qui en informe : « Monsieur Mamadou Mamour Diallo, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas), en remplacement de Monsieur Ababakar MBAYE, appelé à d’autres fonctions ». (Source : senenegaalnet.com)

Benin : Soutien à la chaine des valeurs du maïs et du riz- La Bid apporte 12 milliards de Fcfa

Au Bénin, la Banque islamique du développement (Bid), apporte 18,4 millions soit plus de 12 milliards de Fcfa, en faveur des chaînes de valeur du maïs et du riz, rapporte commodafrica. com, dans sa publication de du 19 Octobre 2022. La signature a eu lieu, selon la source en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Ce financement est destiné au Projet intégré de développement des chaînes de valeur (Pdicdva) ciblant les filières maïs et riz.

Mali : Relance économique- Tout croule sous le poids de dette publique

Avec la levée des sanctions économiques imposées sur le Mali par la Cedeao et l’Uemoa, le pays a fait son retour sur la scène financière internationale. Mais, les activités économiques croulent sous le poids de la dette intérieure qui n’est pas apurée depuis 2021. Du retour des sanctions économiques en juillet dernier, des efforts financiers louables ont été faits en faveur des fournisseurs extérieurs dont la dette a été totalement apurée depuis le mois d’août dernier. Les acteurs de la commande publique, qui croulent sous le poids de dettes et d’énormes frais financiers (des pénalités dues aux engagements bancaires et au fisc, la perte de confiance des partenaires étrangers) sont pratiquement asphyxiés. (Source : abamako.com)

Gabon : Affaire Nzouba- 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une réquisition de 2,3 milliards de Fcfa

C’est le verdict qui a été donné mercredi 18 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Franceville au président du parti les Démocrates au sujet des valises d’argent retrouvés dans son véhicule, alors qu’il revenait du Congo. Comparu au tribunal de Franceville, pour délit de contrebande suite à son interpellation le 17 septembre 2022 avec 3 valises d’argent disposées à l’arrière de son véhicule alors qu’il revenait d’un voyage au Congo-Brazzaville. L’homme politique Guy Nzouba Ndama a plaidé non coupable devant la cour. ( Source : alibreville.com)

Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra et Danielle Darlan- Coulisses d’un bras de fer à Bangui

Le président de la république Faustin Archange Touadera a reçu en audience les membres de la cour constitutionnelle. Professeur Faustin Archange Touadera a reçu en audience en fin d`après du 13 février 2019 les membres de la Cour Constitutionnelle conduits par Mme Danielle Darlan, Présidente de cette institution. (Source : abangui.com)

Le Tchad : interdiction des manifestations de l’opposition- La fin initiale de la transition

L'opposition et la société civile entendent manifester contre la continuation de la transition au Tchad, alors que celle-ci était initialement prévue prendre fin le 20 octobre. Journée à haut risque au Tchad, où jeudi 20 octobre marque la fin des 18 mois de transition décrétés par le conseil militaire après la mort du président Idriss Deby en avril 2021. Alors que le dialogue national inclusif et souverain a accordé deux ans de plus de transition à l’actuel leader Mahamat Idriss Deby, des partis politiques et associations de la société civile ont appelé à manifester. (Source : Rfi)