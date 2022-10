Ile Maurice: Divali | Le Cardinal Piat - "Tous nous recherchons la paix sociale et la paix intérieure"

En marge de la fête de Divali célébrée le lundi 24 octobre prochain, le Cardinal et évêque de Port-Louis Maurice Piat a adressé son message aux compatriotes de foi hindoue en ce mercredi 19 octobre. Ci-après l'intégralité de son message.

Chères Sœurs, chers Frères de foi hindoue,

La belle fête de Divali nous invite à célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres (symbolisée par la simple flamme des diyas qui éclaire les ténèbres). Placées le long des allées et sur le seuil des maisons ces petites lumières guident la famille et les amis qui se rassemblent pour un temps de partage, de fraternité et de joie.

Tous nous recherchons la paix sociale et la paix intérieure. En nous engageant sur les chemins de l'intégrité, de la justice, de la solidarité et de la fraternité nous trouverons cette paix intérieure et nous deviendrons des artisans de paix. Dieu, qui nous a créés, ne nous abandonnera jamais. C'est lui qui nous soutient et nous guide pour marcher ensemble vers ce monde où la lumière triomphe des ténèbres.

Je vous souhaite, chers Frères, chers Sœurs de foi hindoue, une belle fête de Divali en famille.

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la paix.

Fraternellement,

Cardinal Maurice E. Piat

Evêque de Port-Louis