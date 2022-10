Ile Maurice: À Curepipe - Un pseudo-policier arrêté pour avoir soutiré un portable et de l'argent à un ado

Un habitant de La Marie, âgé de 37 ans, a été arrêté par la police le mardi 18 octobre. Il aurait volé le portable d'un collégien de 16 ans et lui aurait soutiré de l'argent. Le trentenaire s'est fait passer pour un policier et a essayé d'effrayer l'adolescent en lui disant qu'il sera pris en contravention. Le mineur a relaté l'incident à son père. Les deux se sont alors rendus au poste de police de Curepipe pour porter plainte le lundi 17 octobre.

L'adolescent, domicilié à Midlands, a expliqué aux enquêteurs que le samedi 15 octobre, il se trouvait avec son ami au jardin botanique de Curepipe lorsqu'un homme les a approchés pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'asseoir ici et qu'ils vont être pris en contravention. L'individu s'est présenté comme un policier et aurait fait savoir aux jeunes qu'ils devront payer une amende de Rs 30 000. Les ados ont alors dit au faux agent que leurs parents n'auront pas les moyens de payer cette somme. "Donne nou ene chance nou pas pou refaire sa, nu kapav donne ou ene portable dans so place", ont dit les mineurs au pseudo policier. Ce dernier a alors accepté de prendre le portable d'un des ados, estimé à Rs 7 000. Ils ont ensuite échangé leurs numéros pour rester en contact.

Le plaignant a relaté aux enquêteurs qu'une fois rentré chez lui, il a contacté le "policier" pour savoir s'il leur a laissé une chance. L'interlocuteur a répondu qu'il ne les a effectivement pas pris en contravention mais qu'il y aura quand même une somme de Rs 2 800 à payer, représentant les frais de paperasse. L'adolescent a alors dit qu'il n'a pas cette somme mais qu'il peut donner Rs 1 000. Le faux policier a accepté et un rendez-vous a été fixé lundi matin 17 octobre à la gare de Curepipe. L'usurpateur a pris l'argent et a dit à l'adolescent qu'il recevra un appel du poste de police pour lui faire savoir que tout a été réglé et qu'il n'y a plus de contravention. Mais l'ado, inquiet de n'avoir reçu aucun appel ensuite, a alors tout dévoilé à son père.

Suite à des informations recueillies sur le terrain, une opération a été montée par la Criminal Investigation Division de Curepipe et le Field Intelligence Office pour mettre la main sur le suspect. Soumis à un interrogatoire, il est passé aux aveux.