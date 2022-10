Afrique de l'Ouest: Salon monétique régional du Gim-UEMOA - La 7ème édition prévue les 3 et 4 novembre 2022

Thème : Transformation des paiements vers un modèle " ecosystem centric ", sous le haut patronage de Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Bceao, la 7ème édition du Salon monétique régional du Gim-Uemoa se déroulera à Dakar les 3 et 4 novembre 2022.

Selon un communiqué de presse, ce sera en marge des Assises régionales du Gim-Uemoa sous le thème de la transformation des paiements vers un modèle " ecosytem centric ". Cette rencontre, précise-t-on, intervient dans un contexte marqué par une dynamique économique visant une croissance forte, durable et inclusive de l'écosystème des paiements de l'Uemoa. Fournisseurs de systèmes d'information bancaire, fournisseurs d'équipements et de solutions de paiement, fabricants et personnalisateurs de cartes, fournisseurs d'équipements et de services de sécurité informatique, banques, acteurs publics et privés prendront part à cet événement dans un cadre d'échanges propice aux synergies et aux partenariats.

Pour le directeur général du Gim-Uemoa, Minayegnan Coulibaly, ce salon sera l'occasion d'échanger sur les innovations technologiques dans le domaine de la monétique et des paiements depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus en 2020. Les échanges s'articulent essentiellement autour de la transformation des paiements et des services financiers de l'Uemoa ainsi que des enjeux corrélatifs de sécurité et de lutte contre la fraude.

De manière structurelle, il s'agit concrètement d'explorer les synergies pour diminuer la circulation du cash dans l'économie en favoriser le développement des transactions électroniques. Cet événement, véritable vitrine de valorisation de l'écosystème des paiements électroniques de la zone Uemoa, sera aussi l'occasion de célébrer les acteurs régionaux et les innovateurs.

Le Salon monétique régional (Smr) Gim-Uemoa est une référence africaine. Devenu un rendez-vous continental, il réunit les décideurs et les acteurs de divers horizons et sensibilités, dans des panels et des conférences de très haut niveau pour de grands moments de réflexion clôturés par une détente à travers un gala et une distinction des awards.

Le Groupement interbancaire monétique de l'Uemoa (Gim-Uemoa), organisme régional, a été créé en 2003 par la Bceao et les banques dans le but de mettre en œuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement électronique. Aujourd'hui, le Gim-Uemoa fédère 145 banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, établissements de monnaie électronique.