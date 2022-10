Afrique: Maroc-Burundi - Les opportunités de collaboration dans la formation professionnelle au centre d'entretiens entre Mme Tricha et M. Shingiro

Casablanca — Les problématiques relatives à la qualification et à l'employabilité des jeunes, représentant un enjeu stratégique pour le Maroc et le Burundi, ont été, mercredi à Casablanca, au centre d'entretiens entre la directrice générale de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), Loubna Tricha et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement du Burundi, Albert Shingiro.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de se soutenir mutuellement pour la mise en place de projets de développement de la formation professionnelle, à travers la conclusion d'une convention de partenariat tripartite reliant l'OFPPT, l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le ministère de l'Éducation et de la Formation Professionnelle et Technique du Burundi.

Les perspectives de collaboration retenues à l'issue de cette rencontre porteront, entre autres, sur la réalisation d'une rencontre entre les experts de l'OFPPT et leurs homologues burundais pour identifier de manière plus précise les domaines de collaboration.

Il s'agit aussi de l'accueil par l'OFPPT des jeunes en formation initiale, l'appui à la mise en place de centres de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires pour le Burundi, en plus de la formation de formateurs et l'échange d'expériences et d'études en matière de formation professionnelle.

Dans une déclaration à la presse, Mme Tricha a fait savoir que la rencontre a été l'occasion d'aborder le sujet de la qualification et l'employabilité des jeunes et de discuter des priorités pour les deux pays du développement du domaine de la formation professionnelle.

A partir de l'année prochaine, "nous serons ravis de compter les stagiaires burundais parmi les 30 nationalités africaines que nous accueillons au Maroc pour poursuivre des parcours de formation dans les différents établissements de formation professionnelle de l'OFPPT", a-t-elle affirmé, ajoutant que ce rendez-vous donnera également suite à des entrevues entre les experts techniques de l'OFPPT et leurs homologues burundais, pour explorer les pistes de collaboration fructueuse répondant aux priorités des pays partenaires.

Pour sa part, le ministre burundais a indiqué que cette rencontre revêt une grande importance et a permis d'apprendre du savoir faire et de l'expertise de l'OFPPT dans un domaine stratégique, qu'est l'emploi des jeunes.

M. Shingiro a, en outre, souligné que l'expérience de l'OFFPT serait d'une grande utilité pour le Burundi, notamment en matière de formation de formateurs et de mise en place de centres de formation professionnelle dans des domaines prioritaires.

Ont pris part à cette rencontre une délégation burundaise, composée du Directeur Général des Relations Multilatérales, du chargé du protocole et de l'Ambassadeur du Burundi au Maroc, ainsi que des représentants de l'OFPPT.