Maroc: Forum parlementaire des régions - La Chambre des Conseillers, l'ARM, l'AMPCPP et l'AMPCC s'allient

Rabat — Une convention de partenariat et de coopération a été signée, mercredi à Rabat, entre la Chambre des Conseillers, l'Association des régions du Maroc (ARM), l'Association marocaine des présidents des préfectures et des provinces (AMPCPP) et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).

Paraphée respectivement, en marge du 4e Forum parlementaire annuel des régions, par les présidents de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, de l'ARM, Mbarka Bouaida, de l'AMPCPP, Abdelaziz Darouich et de l'AMPCC, Mounir Laymouri, cette convention aspire à constituer un cadre de référence pour la coordination entre toutes les parties sur l'opérationnalisation de la régionalisation avancée.

Elle prévoit aussi la tenue de réunions de coordination avec la participation des signataires, sous la présidence du président de la Chambre des Conseillers ou son représentant, et ce au moins une fois par an, lesquelles seront consacrées à l'évaluation des sessions du forum et des séminaires thématiques régionaux, au suivi de la mise en œuvre de leurs recommandations, et à l'identification de celles pouvant faire l'objet d'initiatives législatives.

En vertu de cet accord, la Chambre des Conseillers se charge de tous les frais liés à l'organisation des sessions annuelles du forum parlementaire, tandis que le Conseil de la Région hôte des activités d'un séminaire thématique régional, s'acquitte de l'intégralité des frais liés à son organisation.

Cet accord prévoit aussi que les sessions annuelles du Forum parlementaire des régions se tiennent au siège de la Chambre des Conseillers, sous forme de séances pour évaluer le bilan des réalisations des départements ministériels concernés, des conseils régionaux et des différents acteurs institutionnels et civils concernés, outre la recherche de solutions et de réponses collectives aux problèmes et questions y afférents.

Aussi, les séminaires thématiques régionaux se tiendront de manière périodique et régulière, en fonction d'une programmation et de thématiques bien déterminées, et ce en coordination avec les régions, précise la convention.

Ce Forum reflète l'intérêt porté par la Chambre des Conseillers à la question de la régionalisation avancée, et son action soutenue en faveur du développement du système de gouvernance territoriale et l'élargissement de la participation citoyenne notamment dans le processus de gestion de la chose locale.

La tenue de cette rencontre s'inscrit également dans le droit fil des efforts de la Chambre pour favoriser l'émergence de nouvelles élites régionales en mesure de relever les défis régionaux et d'interagir avec les préoccupations fondamentales des citoyens et leurs aspirations légitimes à davantage de développement économique et de justice sociale et territoriale, dans un contexte national et international marqué par nombre de difficultés et de contraintes ayant un impact négatif sur l'effort de développement entrepris par l'État et l'ensemble des intervenants.

Les trois sessions précédentes du forum s'étaient penchées sur des questions centrales dans le processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée, dont la programmation du développement régional, l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement du territoire, la structuration administrative des conseils régionaux et les enjeux du renforcement de leurs capacités à attirer des compétences, outre le financement de la région, la démocratie participative, et la gouvernance régionale en lien avec les enjeux de la déconcentration.

Le thème choisi pour cette année: "L'institutionnalisation de l'approche contractuelle, un pilier pour accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée ", s'inscrit dans le cadre des efforts visant à transcender les formes actuelles de contractualisation, qui entraînent la multiplication des accords sectoriels et de partenariats en l'absence de cadre normatif de référence.