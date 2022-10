Bénin: Étape béninoise pour la secrétaire d'État américaine en charge des conflits

La secrétaire d'État adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation achève l'étape béninoise de sa tournée en Afrique de l'Ouest, accompagnée de représentants de plusieurs agences fédérales américaines.

Les États-Unis mettent en place une stratégie commune en faveur de plusieurs pays africains pour lutter contre le terrorisme. Anne Witkowsky, accompagnée d'un haut fonctionnaire de l'USAID et d'un sous-secrétaire adjoint en charge de la défense et de la lutte contre les stupéfiants, est venue en parler avec les autorités béninoises et la société civile.

Même si la délégation n'a pas été reçue par le président Patrice Talon, plusieurs ministres et le chef d'État-major de l'armée béninoise ont été mobilisés pour une séance de travail consacrée à la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de trouver des solutions et la réponse sécuritaire ne suffit plus, s'accordent les États-Unis et le Bénin. " Nous regardons le problème à travers les communautés locales, explique Anne Witkowsky. Nous travaillons à renforcer leurs capacités afin que la solution au problème sécuritaire émane d'elles ".

Sécurité et développement

Pour Abdoulaye Bio Tchane, ministre d'État en charge du développement, le Bénin est dans la même dynamique : " Nous avons souligné l'importance qu'il y a à développer une stratégie qui s'adresse à ces deux volets. Il s'agit de deux faces d'une médaille : d'un côté résoudre les questions de sécurité et de l'autre résoudre les problèmes de développement auxquels sont confrontées ces populations-là ".

Le contenu du programme n'a pas été détaillé. " Renforcement des capacités et formations ", dira le ministre Bio Tchané.

La secrétaire d'État adjointe est ensuite attendue à Abidjan. Les autres pays concernés par cette tournée sont le Ghana, le Togo, la Guinée.