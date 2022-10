Madagascar: Plume de P - Défaillance

Un bon ami ministre avait eu la bonne et sage idée de lancer l'opération " zéro nid de poule " et il y est quelque peu arrivé. Puis, d'autres l'ont suivi mais avec un tout autre objectif, celui d'atteindre les " 100% nids d'éléphants ". Et, ils ont fait mouche !

L'Etat qui a une obligation d'entretien des voies et des routes s'est complètement désengagé. Il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité et la commodité des usagers de la voie publique.

Mais il n'y a pas que ça, ce désengagement pèse lourd dans la balance des paiements. Taxi-be, taxi-brousse, camions, voitures légères, sont mis à rude épreuve et nécessitent d'avantage d'entretien. Or les pièces détachées comme le surplus de carburant dépensé à cause de l'état exécrable des routes, tout cela se paie en devise !

Il y a une défaillance totale de l'Etat, certes, mais plus grave encore, on en vient à douter de l'intégrité de ceux qui nous dirigent : si ce n'est ceux du pays, quels intérêts servent-ils ?