Madagascar: Football - L'OPL présente au World Leagues Forum

Une délégation malgache a assisté au forum des ligues mondiales (WLF). A l'issue de cette réunion annuelle, Richard Masters est nommé nouveau président.

Membre du World Leagues Forum (WLF) depuis 2019, l'Orange Pro League a été invitée à participer à la réunion annuelle des adhérents qui s'est tenue à Dubaï, aux Emirats Arabes-Unis, hier et avant-hier. La ligue de football Élite de Madagascar a eu l'opportunité d'échanger avec les autres ligues majeures mondiales, et de construire des liens de partenariat.

La délégation malgache dirigée par le président Arno Steenkist, est composée du SG Stanislas Rakotomalala, de son prédécesseur Mirado Rakotoharimalala, et du Président fondateur du CFFA Andoharanofotsy, champion de la dernière saison, Henintsoa Rakotoarimanana. Ces représentants de la ligue de Madagascar ont assisté, mardi dernier, à des ateliers sur les défis et opportunités du football moderne (blockchain, NFTs, Web 3.0), mais également sur les récents et futurs développements des Lois des Jeux.

La deuxième journée d'hier a été consacrée à l'Assemblée générale durant laquelle les points sur les statuts des membres, la gouvernance, le football féminin, le développement, le calendrier et les diverses régulations étaient au centre des débats. En simultané avec ces activités programmées, la WLF offre à ses membres des occasions d'échanger et de nouer des collaborations entre eux. Sur ce point, l'OPL a pu obtenir près de sept rendez-vous avec ses homologues internationaux.

Par ailleurs, les membres du Forum des ligues mondiales ont nommé Richard Masters, Directeur général de la Premier League anglaise, comme nouveau président, succédant à Enrique Bonilla, président honoraire de la Liga MX, dont le mandat à la présidence de la WLF prendra fin le 31 décembre 2022. Richard Masters débutera en janvier 2023 et fera partie d'un conseil d'administration incluant Don Garber, commissaire de la Major League Soccer et Enrique Bonilla. Don Garber et Enrique Bonilla détiennent chacun le titre de vice-président de la WLF.

" Le Forum des ligues mondiales a permis à ses membres de partager des idées et de parler d'une voix collective. La WLF m'a également donné l'opportunité de développer des relations solides avec d'autres leaders de la ligue, c'est donc un privilège d'assumer cette responsabilité en tant que président. J'ai maintenant hâte de travailler de manière constructive avec les parties prenantes mondiales pour m'assurer que la WLF est impliquée de manière significative dans toutes les futures décisions concernant le calendrier international et les compétitions ", a déclaré le nouveau président.

Dans la foulée, le Forum des ligues mondiales a abordé le " Global Labour Agreement " récemment signé avec la FIFPro, à Genève, au siège de l'Organisation internationale du travail (OIT). Cet accord crée un cadre de dialogue social dans le football au niveau mondial entre les représentants des employeurs (WLF) et ceux des joueurs (FIFPRO). Notons que la WLF regroupe plus de 40 membres dont les mastodontes Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A, Ligue 1, MLS, mais également les ligues Africaines comme celle d'Algérie, du Maroc, de l'Egypte, du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, et récemment de Madagascar.