Madagascar: Jours fériés - Pont ou pas le 31 octobre ?

L'année 2022 compte 13 jours fériés. 13 comme le numéro qui a fait le bonheur du candidat Andry Rajoelina à la dernière présidentielle. 13 comme le nombre de ses " Velirano ".

En fait, l'année en cours comporte moins de jours réellement chômés puisque le 1er janvier tombait un samedi tout comme le 26 juin et le 25 décembre sont un dimanche.

Sans oublier les fêtes de Pâques et de la Pentecôte qui étaient suivies évidemment d'un lundi férié. Le seul long week-end était à l'occasion de l'Assomption du lundi 15 août.

Tableau officiel

En plus de ces hasards du calendrier, il n'y a pas eu de pont entre le lundi 7 mars et le mardi 8 mars, Journée Internationale de la Femme qui est comme son nom l'indique, réservée à la gent féminine.

Pas de pont non plus entre le lundi 28 mars et le mardi 29 mars, jour de commémoration des événements de 1947. La question qui se pose est de savoir s'il en sera de même entre le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre, la Toussaint qui est " fériée, chômée et payée " pour tout le monde - chrétiens ou pas, croyants ou non - quand bien même ce serait avant tout une fête catholique. Le régime en place qui est issu du " Tetezamita " va-t-il décréter, cette fois-ci, un pont qui coïncide du reste avec la fin du mois ? En tout cas, ce n'est pas prévu dans le tableau officiel des jours fériés arrêté au début de l'année.