Afrique: L'organisation par l'Egypte de la COP27 est un signe d'appréciation mondiale pour les efforts du président Al-Sissi

Le choix de l'Égypte pour accueillir la 27e édition de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm el-Cheikh, en novembre 2022, est un signe d'appréciation mondiale pour la vision, les initiatives et les efforts du président Abdel Fattah Al-Sissi dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, a dit le président de l'organisme général de l'information, Diaa Rachwan.

M. Rachwan écrit ça dans l'introduction du livre publié par l'organisme général de l'information, avec pour tire "l'Egypte et les questions des changements climatiques", publié dans un certain nombre de langues les plus parlées, dont l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol et le chinois.

Le choix de l'Égypte pour accueillir et organiser cet événement mondial exprime la pleine confiance dans la capacité de l'Égypte, non seulement à organiser avec succès la conférence, mais aussi à mener les efforts internationaux face aux changements climatiques et à leurs effets, a-t-il ajouté.

Le livre comprend trois chapitres principaux, le premier concerne "la vision et les efforts du président Abdel Fattah Al-Sissi sur les questions de changement climatique", "les efforts égyptiens pour faire face à l'impact du changement climatique au niveau local", et "les efforts de l'Egypte aux niveaux africain et international sur les questions de changement climatique".