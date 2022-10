Madagascar: Circulation - Tollé des taxi-bicyclettes

Les taxi-bicyclettes veulent travailler et exercer en toute légalité dans la ville des Mille. Ils se sont réunis et ont parcouru la ville depuis le rond-point d'Anosizato, pour montrer leur mécontentement et réclamer le droit de travailler librement.

Cette situation vient du fait que quelques taxi-bicyclettes ont été surpris par la CUA et ont été mis en fourrière à Anosipatrana. La commune urbaine d'Antananarivo a été ferme dans sa réponse.

"Les taxi-vélos ne pourront pas transporter de passagers dans le périmètre de la commune urbaine. Le transport de passagers enfreint la loi", a souligné le responsable de la direction du transport et de la mobilité urbaine, lors d'une rencontre avec les taxi-vélos, hier à l'Hôtel de Ville. Face à ce nouveau moyen de transport qui émerge dans la capitale, certains passagers y trouvent leur compte. "Le taxi-vélo est beaucoup moins coûteux. Je suis déjà habitué à utiliser ce moyen de transport. En plus, il est économique et soucieux de l'environnement puisqu'il ne pollue pas", indique Annie. D'autres craignent une anarchie dans la circulation de la capitale.

"On a déjà autorisé les taxi-motos et maintenant on est sur ce type de transport. Il n'y a aucune sécurité et il y a les risques d'accidents", livre Onja. Après l'adoption du taxi-moto sur décision du conseil municipal, les taxi-bicyclettes réclament le droit de pouvoir circuler dans la capitale. Il est à noter que les tricycles, les cyclopousses, sont également interdits dans le périmètre de la capitale.