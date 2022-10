Madagascar: Basketball / Road to bal - Un calendrier taillé pour le COSPN

Le calendrier des matchs comptant pour les phases qualificatives du Road to BAL est sorti. La compétition débutera demain au Palais des sports de Mahamasina à Anta-nanarivo. Le représentant de Madagascar, le Cospn, abordera sa première rencontre face au club mauricien Roche-Bois le vendredi à 17h30, le 21 octobre. Le premier adversaire du Cospn est le plus méconnu de tous. C'est un club de basket mauricien basé à Roche-Bois, une banlieue de Port- Louis.

Créés en 2000, les Warriors ont remporté leur tout premier championnat national en 2020. Par cette victoire, ils se sont qualifiés pour la première fois en vue des tournois qualificatifs 2022 de la Basketball Africa League (BAL). Ce Road to BAL marquera la première apparition internationale des Warriors. Pour son second match, les basketteurs du Club omni-sports de la Police nationale (Cospen) affronteront les joueurs du Djabal Basket, le 22 octobre toujours à 17h30. Et la grande finale entre les deux clubs jugés favoris du tournoi, le Cospn et KPA (Kenya Ports Authority) se jouera le dimanche 23 octobre, à 17h30.

Précaution et méfiance

Au vu de ce calendrier, le coach du Cospn, Richardin Ratsitokana, a affirmé que ce calendrier " est acceptable et il apportera la sérénité psychologique aux joueurs. En principe, on débutera par les clubs jugés moins forts sur le papier, mais sur le terrain, tout est différent. Quoiqu'il en soit, nous prendrons au sérieux tous nos adversaires sans minimiser qui que ce soit ". Il ajoute qu'à une journée du début de la compétition, " mes joueurs sont au top de leur forme, aucun joueur à l'infirmerie. C'est de bon augure pour la compétition car chaque joueur a son importance sur le terrain. En plus, la nouvelle recrue, Langston Rashawn Bouda, est monté en puissance et il a montré son importance sur le terrain ", conclut-il.

Depuis sa création, Djabal Basket reste parmi les meil-leurs clubs du basketball comorien. Le manager et secrétaire général chargé de la communication de Djabal basket, Soidri a déjà affirmé les ambitions comoriennes. " L'équipe de Djabal Basket ne vient pas à Madagascar pour faire du tourisme. On vient ici pour obtenir de bons résultats et on visera l'une des deux places qualificatives pour le BAL. "

Parmi les trois clubs adversaires du Cospn sur les phases qualificatives du Road to BAL 2022, le club en provenance de Kenya, le KPA est le plus coté et le plus fort sur le papier. Les sociétaires du port du Kenya ont procédé au test match hier. Ils ont eu comme sparring-partner les basketteurs de la Gendarmerie nationale, GNBC. Ces derniers se sont imposés sur le score de 52 à 48.

Richardin Ratsitokana, coach du Cospn, a expliqué " qu'il faut aborder les matchs avec méfiance et précaution. Concernant le test match du KPA contre GNBC, à coup sûr, c'est du bluff et ils ont caché leurs jeux. Ils ont montré de belles phases de jeu, mais cela ne nous inquiète pas. Nous sommes prêts et le public que nous souhaitons venir nombreux soit acquis à notre cause ", conclut-il.