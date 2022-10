Madagascar: Basketball / Transferts - Les joueurs du MB2ALL s'exportent

Deux pensionnaires du club MB2ALL viennent de rejoindre les États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Landric Donovan Rakotonanahary, et de Kristina Nahitantsoa Rakotobe.

La persévérance paie. Suite à l'avènement de l'Afrobasket U18 filles et garçons qui s'est joué à Madagascar au mois d'août dernier, le basketball malgache s'ouvre au monde extérieur, et pas n'importe où, puisqu'il s'agit de l'Amé-rique, terre de l'oncle Sam. Le MB2ALL, sous la direction du docteur Jean Claude Rakotomalala, est au-devant de la scène sportive internationale. Pas plus tard que mardi, Kristina Nahitantsoa Rakotobe, joueuse de MB2ALL U18 a quitté la Grande Île pour rejoindre la Californie, primo pour étudier, et secundo pour approfondir ses connaissances en basket-ball.

Boursière d'El Camino Real Charter High School (également connu localement sous le nom de "ECR" ou "Elco"), Kristina Nahitan-tsoa Rakotobe a du pain sur la planche car le basketball est parmi les sports les plus populaires aux États Unis. L'ECR est une école secondaire à charte indépendante située dans le district de Woodland Hills de la région de San Fernando Valley, de la ville de Los Angeles, Californie. L'école, fondée en 1969, a été conçue pour imiter un petit campus universitaire, avec un grand " quad " central et une politique de campus ouvert.

Ambassadeurs

La politique de développement du basketball est parmi les priorités du club MB2ALL. Créé en juillet 2010 à Antananarivo, le club de basketball est en passe de devenir le premier club qui perce aux États Unis d'Amé-ri-que en termes d'envoi de ses pensionnaires pour jouer au basketball. MB2All se veut être la référence dans l'éducation de la relève du basketball malgache, et c'est un pari en passe d'être réussi. Les filles U18 ont fait une razzia de plusieurs titres nationaux depuis 2013 et les U20 depuis 2014. Du côté des seniors dames de la N1A, les protégées de Jean Claude Rakotomalala dominent le basket-ball féminin à Mada-gascar en remportant plusieurs titres nationaux. Le président de MB2ALL, Jean Caude Rakotomalala, ne tarit pas d'éloges à propos de son club qui commence à être connu au pays de l'oncle Sam.

Il pense que quand les joueurs et joueuses sont bien formés au sein de leur club de formateur et s'investissent à fond, la persévérance paie et des portes s'ouvrent. "Les cas de Kristina Rakotobe et de Landric Donovan Rakoto-nanahary parlent d'eux-mêmes. Ce sont de purs produits de MB2ALL. Je leur souhaite le meilleur pour qu'ils attirent encore plus de joueurs et joueuses malgaches pour rejoindre les États-Unis d'Amérique. L'avenir du basket-ball malgache en dépend et ces joueurs sont les ambassadeurs du sport malgache" conclut-il.