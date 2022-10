Gabon: Africain Code Challenge - Les "écoliers pour la protection de l'environnement

La protection de l'environnement devient une problématique qui n'épargne personne. Tout le monde ou presque est concerné à chercher les voies et moyens pour participer à la protection de l'environnement. C'est dans cette optique que Akewa Accélérateur a initié, depuis trois ans déjà," l'African Code Challenge, destiné aux jeunes africains âgés entre 8 et 16 aspirés dans la filière informatique/télécommunication et ayant des compétences en matière de codage.

Ils sont écoliers en classe de 4 et 5è année dans un complexe privé d'Akanda, situé au Nord de Libreville. Ils suivent les explications de Davy Matapa et de Consolation Taly, qui respectivement présentent : "l'application scratch" et "l'African Code week/challenge". Des exercices pratiques qui plongent ces élèves dans l'univers du numérique. Aussi, apprennent-ils, les notions de protection de l'environnement. Une thématique qui ne laisse personne indifférente.

David et Maëva, tous élèves en classe de 5è année, ayant participé à cet atelier d'initiation au numérique , disent avoir beaucoup appris. Ils disent vouloir être des acteurs actifs pour la protection de l'environnement. "Il faut que nous apprenons à protéger notre environnement pour qu'il nous protège" lance David déterminé. Maëva quant à elle, estime qu'on n'a pas besoin d'être grand pour défendre notre environnement. "J'ai appris comment choisir des informations. J'ai l'intention de créer des robots qui serviront à assainir l'environnement. Ils vont participer au ramassage des déchets" envisage Maëva toute confiante.

Consolation Taly a expliqué à des fins utiles que l'African code challenge est un concours destiné aux jeunes africains âgés entre 8 et 16 aspirés dans la filière informatique/télécommunication et ayant des compétences en matière de codage. Il a comme objectif de soutenir les jeunes talentueux afin qu'ils puissent approfondir davantage leur culture numérique.

Pour sa part, Davy Matapa a éclairé les uns et les autres que le concept consiste à programmer un jeu avec le logiciel pédagogique Scratch sur un thème prédéfini. Pour être éligible, poursuit-il, les participants doivent soumettre leur projet sous format vidéo de 2 minutes disponible sur Youtube.

Pour la troisième fois au Gabon,Akewa Accélérateur a été retenu comme Ambassadeur d'Africa Code Week pour l'organisation de l'African Code Challenge au Gabon, sous le thème :" Protégeons la vie ensemble". Soutenu par SAP Center, Youth mobile, Unesco, Irish Aid.