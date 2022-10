Ile Maurice: L'hôtellerie américaine attire les travailleurs mauriciens

Une vingtaine de nos compatriotes se trouvent déjà aux États-Unis alors que 30 autres candidats, récemment sélectionnés, mettent le cap sur les hôtels américains dans deux mois.

Alors que l'hôtellerie fait face à un manque de maind'œuvre, au point où les autorités contemplent l'option de recruter des travailleurs étrangers, les Mauriciens, eux, se tournent vers les opportunités qu'offrent les États-Unis dans ce secteur. Vivre et être payé comme un Américain, avec des conditions de travail attrayantes et des opportunités de grandir dans ce secteur sont autant de raisons qui poussent les Mauriciens à tenter le rêve américain.

Think Recruitment a tenu une rencontre samedi dernier avec des partenaires américains venus dans le cadre d'un programme de recrutement. Le but : recruter de jeunes mauriciens pour des stages et des emplois dans des groupes hôteliers aux États-Unis. Lors de cet exercice, une trentaine de Mauriciens ont été sélectionnés pour un stage ou un emploi qui débute en janvier 2023 aux États-Unis.

Pour plusieurs jeunes diplômés ayant quelques années d'expérience dans le domaine, c'était une occasion à ne pas rater. Les États-Unis représentent une terre d'opportunités pour ces jeunes Mauriciens qui se disent déçus de l'évolution de ce secteur à Maurice. Des emplois et des stages sont à pourvoir dans de grands groupes hôteliers aux États-Unis, notamment Hilton Hotels & Resorts, MICHELIN Guide, Radisson Blu Hotels & Resorts et Marriott International, souligne Berthy Ramdoo, le directeur des opérations de Think Recruitment. Les Mauriciens seront placés dans différents postes et départements : cuisine, Food & Beverages, Housekeeping et Front Office.

Les salaires proposés sont de 10 à 32 dollars de l'heure, soit en moyenne Rs 125 000 par mois. La durée du contrat est de 12 à 18 mois. Pour les frais de logement, ils sont pris en charge par certains hôtels. La limite d'âge pour postuler est de 35 ans. Les candidats bénéficieront d'une assistance une fois sur place afin de faire de cette expérience un succès professionnel et personnel.

Promotion

Dans le passé, des centaines de Mauriciens se sont rendus aux États-Unis pour y travailler. Dans un premier temps, ils ont un contrat d'un an, et sont tenus de revenir au pays par la suite. Deux ans après leur retour, ils peuvent postuler pour un autre type de visa, qui leur permet de signer un contrat avec un établissement hôtelier et d'y travailler pendant plusieurs années.

Berthy Ramdoo explique que l'opportunité de travailler ou de faire un stage dans un hôtel américain est une aubaine pour un Mauricien dans ce domaine car cela lui permet d'avancer dans sa carrière. "Un Mauricien qui part pour un stage en tant que Front Desk revient avec les compétences d'un superviseur. Il doit être automatiquement promu", souligne Berthy Ramdoo. Une fois partis, ils sont nombreux à poursuivre leurs démarches afin de pouvoir obtenir un emploi à plein temps.

Avec la réouverture des frontières, c'est tout le secteur touristique qui se redéploie : la restauration et le secteur hôtelier embauchent à nouveau. Leur programme de formation professionnelle permet aux recrues de se familiariser aux méthodes et techniques de management américaines afin de pouvoir ensuite les utiliser tout au long de leur carrière. Tout comme Maurice, en plein rebond dans le sillage de la pandémie de Covid19, l'économie américaine fait aussi face à une pénurie de maind'œuvre. Sauf que faute de bras, les établissements américains se montrent généreux et misent sur des packages intéressants pour attirer des travailleurs.

"C'est justement cette approche que devrait adopter le secteur hôtelier à Maurice afin d'encourager un retour", affirme Berthy Ramdoo. Tout comme les États-Unis, d'autres pays, tels que l'Australie, l'Angleterre et la France, font aussi les yeux doux à la main-d'œuvre mauricienne.