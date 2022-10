Afrique: Fès - Eloge des efforts "colossaux" de SM le Roi en faveur de l'Afrique et de la Haute sollicitude royale envers les Ouléma

Fès — Le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en République fédérale du Nigeria, Cheikh Ibrahim Saleh Al Husseini a salué, mercredi à Fès, les efforts "colossaux" déployés par SM le Roi Mohammed VI en faveur de l'Afrique et la Haute sollicitude royale envers les Ouléma.

Dans une allocution prononcée au nom des Ouléma de la Fondation, lors de la séance d'ouverture de la 4è session annuelle ordinaire du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, M. Al Husseini a expliqué que cet "organe scientifique africain rend honneur aux Ouléma de diverses appartenances, doctrines du fiqh (jurisprudence) et voies soufies sunnites".

En ce sens, il s'est dit "fier et honoré de faire partie de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, d'assister à ses Conseils des Ouléma et de participer à ses séminaires et ateliers".

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil Supérieur des Ouléma, Mohammed Yessef, a souligné que la présence d'Ouléma de différents pays africains à cette réunion reflète la détermination de l'Afrique à s'affirmer, grâce aux Ouléma et aux grands penseurs et philosophes du continent qui "n'ont pas encore révélé tout leur savoir et leur érudition".

L'Afrique "exprime aujourd'hui le fond de sa pensée après une longue période de silence", a-t-il poursuivi, notant que "le rassemblement de ce groupe d'Ouléma à Fès est de nature à déboucher sur des résultats susceptibles d'éclairer la voie de l'Afrique vers l'émergence et l'émancipation".

Réunie dans la continuité de l'application des dispositions de l'article 4 du Dahir constitutif de la Fondation, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'unification et la coordination des efforts des Ouléma musulmans, au Maroc et dans les autres États africains, en vue de faire connaître les valeurs de l'Islam tolérant, les diffuser et les consolider.