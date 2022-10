Afrique Centrale: Banque mondiale - Malick Fall nommé représentant régional de l'IFC pour le Burundi et les deux Congo

La Société financière internationale (International finance corporation-IFC) a annoncé, le 18 octobre, la nomination du Sénégalais Malick Fall au poste de représentant régional pour le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo. A ce nouveau poste, a indiqué l'institution, il va diriger la stratégie de l'IFC visant à accroître son impact dans ces pays et à stimuler le développement ainsi que la création d'emplois, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de la finance et des infrastructures.

Malick Fall est le représentant résident de l'IFC en RDC depuis 2021 et mettra à profit sa vaste expérience en matière de développement afin de favoriser la croissance du secteur privé et la création d'emplois dans les trois pays. Il collaborera étroitement avec ses collègues du Groupe de la Banque mondiale ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires au développement et autres parties prenantes des secteurs public et privé. Il sera basé à Kinshasa, la capitale de la RDC.

La création d'un nouveau poste de représentant régional en Afrique centrale témoigne de la volonté de l'IFC d'accroître son impact et de se rapprocher de ses clients au Burundi, en RDC et en République du Congo, à l'heure où ces pays s'efforcent de se remettre des effets de la pandémie de cOVID-19 et font face à d'autres défis urgents, notamment en raison du changement climatique et de la montée de l'inflation à travers le monde.

Sérgio Pimenta, vice-président de l'IFC pour l'Afrique, a déclaré: " La grande expérience de Malick au niveau régional et sectoriel jouera un rôle déterminant alors que l'IFC intensifie son appui à ces trois pays. Il est essentiel de renforcer les investissements du secteur privé pour aider ces pays à réaliser leur potentiel et créer davantage d'emplois et d'opportunités, et ce, alors même que les entreprises et la population sont confrontées à un contexte de turbulences économiques mondiales ".

Réalisation de projets à fort impact

Le Sénégalais a rejoint l'IFC en 2011 et a principalement travaillé en Afrique subsaharienne, notamment dans des États fragiles et touchés par les conflits, comme le Mali, où il a contribué à la réalisation de projets à fort impact. Avant de rejoindre l'IFC, il travaillait dans le conseil financier et le secteur de la banque d'investissement, une période durant laquelle il a dirigé plusieurs transactions dans les domaines du financement de projets, des fusions et acquisitions ainsi que de la restructuration de dettes.

Malick Fall est titulaire d'un master en finance de l'Institut supérieur du commerce de Paris, en France. " Je me réjouis d'assumer ces nouvelles responsabilités et je suis impatient de travailler avec nos partenaires des secteurs public et privé pour aider le Burundi, la RDC et la République du Congo à atteindre leurs objectifs de développement. Ma priorité consistera à aider chacun de ces pays à relever ses défis urgents en matière de développement, en renforçant les programmes d'investissement et de conseil d'IFC dans des secteurs stratégiques pour la croissance et la création d'emplois ", a déclaré Malick Fall.

Au Burundi, en RDC et en République du Congo, explique-on, l'IFC s'attèle à soutenir le secteur agroalimentaire, à combler les lacunes en matière d'infrastructures et de connectivité, à promouvoir l'inclusion numérique et à financer les micro, petites et moyennes entreprises.

À propos de l'IFC

L'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de cent pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au cours de l'exercice 2022, IFC a engagé un montant record de 32,8 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d'institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises aux conséquences d'une conjonction de crises mondiales.