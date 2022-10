Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Malick Fall nommé représentant régional de l'IFC

Le financier sénégalais représentera la République du Congo auprès de la Société financière internationale (IFC), une des filiales du Groupe de la Banque mondiale. Malick Fall va mettre en œuvre la stratégie d'IFC en faveur du pays, en matière de projets de développement, de création d'emplois dans les secteurs de l'agro-industrie, de la finance et des infrastructures.

Le nouveau représentant régional de la Banque mondiale est également en charge des dossiers du Burundi et de la République démocratique du Congo (RDC). Basé à Kinshasa, en RDC, Malick Fall mettra à profit son expérience en matière de développement afin de favoriser la croissance du secteur privé et la création d'emplois dans les trois pays.

Avec un budget d'intervention estimé à 575,31 millions dollars, soit environ 344,5 milliards FCFA, la Banque mondiale est l'un des principaux partenaires financiers et techniques de la République du Congo. Elle entend financer de nouveaux projets à fort impact économique tels que le projet de transformation du numérique d'environ 55 milliards FCFA ; le projet de développement du capital humain et inclusion (55 milliards FCFA) ; le projet agroforesterie Nord Congo (8 milliards FCFA).

Le promu a promis de relever les nombreux défis de coopération entre la Banque mondiale et ses partenaires. " Je me réjouis d'assumer ces nouvelles responsabilités et je suis impatient de travailler avec nos partenaires des secteurs public et privé pour aider le Burundi, la RDC et la République du Congo à atteindre leurs objectifs de développement. Ma priorité consistera à aider chacun de ces pays à relever ses défis urgents en matière de développement en renforçant les programmes d'investissement et de conseil d'IFC dans des secteurs stratégiques pour la croissance et la création d'emplois ", a-t- il déclaré.

L'IFC est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de cent pays et investit dans la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au Congo comme dans les deux autres pays, l'IFC s'attèlera à soutenir le secteur agroalimentaire, à combler les lacunes en matière d'infrastructures et de connectivité, à promouvoir l'inclusion numérique et à financer les micros, petites et moyennes entreprises.