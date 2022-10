Congo-Kinshasa: Nouvelle mission dans le nord du pays auprès des plus pauvres et des plus abandonnés

Buta — Dans un sous-sol riche en diamants et en or où personne ne s'intéresse au développement du pays, les missionnaires comboniens ne se découragent pas de promouvoir l'Évangile. "Si ce n'était pas pour l'Évangile et les pauvres, nous resterions volontiers à la maison", a déclaré le père Franco Laudani (mccj), 80 ans, en racontant les aventures et les difficultés du voyage de Kisangani à Buta (380 km), Prov. Bas-Uele RDC, où il est allé ouvrir une nouvelle mission dans le nord de la République démocratique du Congo.

Le missionnaire de 80 ans est arrivé ces dernières semaines, en compagnie du père Léonard Ndjadi Ndjate, supérieur provincial, et du père Roberto Ardini, 79 ans, pour commencer leur apostolat. "Nous sommes pleins de confiance. Il s'agit véritablement d'une zone missionnaire, dans le style de Saint Daniel Comboni : parmi les plus pauvres et les plus abandonnés. Mais ils semblent si généreux et heureux de nous accueillir".

Le voyage de 380 km a duré trois jours au total, au milieu d'événements imprévus, de rencontres, d'arrêts, de vicissitudes, au cours desquels les missionnaires n'ont jamais abandonné.

"Nous avons essayé de pousser le ciel à la compassion avec nos prières d'aide, la Bienheureuse Anwarite, la Patronne de notre paroisse, Saint Daniel Comboni, le chapelet en silence car nous n'avions pas le courage ou la force de le dire à haute voix. Et puis, voir la souffrance de ces gens, des jeunes sur des motos portant une charge de 300/400 kg, tellement que de l'arrière, avant de les atteindre, vous pensez avoir une voiture devant vous et au lieu de cela, c'est une moto chargée comme une camionnette".

Buta compte environ 500 000 habitants, avec de nombreux bâtiments bien conservés de l'époque coloniale, toujours en tuiles. Il n'y a que quatre paroisses et dans tout le diocèse neuf prêtres locaux et deux paroisses confiées à des religieux, dont les Comboniens.

Je suis le seul "vieux Blanc" de la ville, dit le père Franco, et sans doute le seul vieux prêtre. En ville, le niveau économique me semble moyen, mais au-delà du Rubi, c'est-à-dire dans notre paroisse, c'est la pauvreté absolue : tout est à découvert. Cela nous aidera à former une "famille" sans secrets ni discrimination. À deux cents mètres de la chapelle se trouve notre résidence, une petite maison avec quatre chambres vides mais propres, entourée d'une clôture de cannes de bambou. Il n'y a pas d'électricité, ni chez nous ni en ville, pas d'eau, dehors il y a une douche (à seau) et des toilettes. Il n'y a que trois bancs dans l'église, l'église est sombre, les gens sont assis sur des planches de bois et ils utilisent une petite batterie avec quelques lampes pour s'éclairer. Plus tard, nous verrons comment organiser les principales choses à développer."