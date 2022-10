Togo: Des panneaux de délimitation de la Mairie emportés par des individus peu recommandables

Qui sont ceux qui ont emporté les panneaux de délimitation de la Mairie de la Commune d'Agoè-Nyivé 1 ? C'est la grande interrogation qui taraude les esprits actuellement dans la Commune dirigée par Akoété Kovi Adabounou.

Par un communiqué, l'élu local informe de ce que des individus non identifiés sont les auteurs de cet acte de vandalisme et d'incivisme, qui est d'emporter les panneaux d'indication de limites entre la Commune d'Agoè-Nyivé 1 et la Commune de Golfe 5, implantés sur la base des limites fixées par les services techniques de la délégation spéciale, sous la supervision des autorités préfectorales. L'acte a été posé dans la nuit du 17 au 18 octobre 2022.

Si l'autorité invite les populations d'Anomé et particulièrement le Comité de Développement à la Base et la jeunesse à une collaboration pour démasquer ces individus lugubres et peu recommandables, il est indiqué qu'il a été diligenté " une enquête pour retrouver les auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes conformément aux dispositions légales en vigueur ".

Des personnes pouvant disposer d'informations sont aussi conviées à prendre attache avec les services techniques de la mairie moyennant une forte récompense.