Congo-Kinshasa: Promettant l'échec au Rwanda et à ses alliés, Guerre à l'Est - John Mbaya soutient la décision de "non négociation avec le M23"

Le président national du MRJCO, Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise -MRJCO, John Mbaya, promet l'échec patent des stratégies du Rwanda et de ses protégés le M23, qui veulent un dialogue avec le gouvernement congolais sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Le leader de MRJCO soutient la décision du gouvernement congolais de ne pas engager un quelconque dialogue avec les terroristes du M23.

Il a ainsi réagi suite à la dernière position du mouvement de 23 mars (M23) à travers leur récent document intitulé "Notre réaction au refus de dialogue par le pouvoir de Kinshasa", signé le 14 octobre 2022 à Sarambwe par le porte-parole du mouvement Lawrence Kanyuka, lequel document répondait aux propos du mandataire spécial du Chef de l'Etat, Serge Tshibangu selon lesquels "il n'y aura pas de négociation avec le M23".

Au nom de son parti politique et du sien propre, le président du MRJCO note que le Rwanda s'est trompé et continue à se tromper de cible en créant des fausses rébellions sur le sol RD-congolais pour s'abreuver du sang humain et continuer à piller les richesses naturelles de la RD-Congo sous la bénédiction de la communauté internationale et les multinationales. "Le Rwanda croyait que notre gouvernement allait accepter le dialogue avec lui pour qu'il verse encore ses hommes dans notre armée et nos services de sécurité. Maintenant qu'il s'est buté à une fin de non-recevoir car le gouvernement RD-congolais a dit clairement qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23 qui n'est autre que le Rwanda camouflé, son plan balbutie", fait remarquer Me John Mbaya.

Il juge que : "Quand le M23 menace qu'il répondra vigoureusement avec professionnalisme aux attaques des FARDC jusqu'à aller faire taire ces armes d'où elles soient... , c'est une utopie car le peuple RD-congolais est aujourd'hui plus soudé derrière le président de la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RD-Congo (... ), le Rwanda et le M23 peuvent s'accrocher au soutien international qui leur fait passer pour une armée puissante, fabriquée de toutes pièces, mais qui n'effrayerait pas les autorités et le peuple RD-congolais qui ont compris le jeu de cache-cache".

Il se demande, par ailleurs, "Comment le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pouvait-il dire que le M23 a des armes sophistiquées et la MONUSCO n'est pas en mesure de le combattre et qu'aujourd'hui, le même M23 puisse revenir à la charge pour dire qu'il réitère son engament au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa, seule voie loyale pour résoudre les causes profondes de la crise à l'Est et de rétablir la paix dans notre pays comme l'avaient recommandé le Secrétaire général de l'ONU, les chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine?".

Il précise quant à la réaction de la RDC que : "Les autorités compétentes sont en train de mettre de l'ordre au sein de nos services de défense et sécurité. Les infiltrés du Rwanda seront tous neutralisés. Notre peuple a déjà appelé la MONUSCO à plier bagage car complice des atrocités qui endeuillent notre pays. Plus de 12 millions de morts, cette communauté internationale est restée muette. Nous demandons à notre gouvernement à rester constant dans ses décisions, plus jamais de dialogue avec le Rwanda par le M23 interposé".

Pour lui, tous ceux qui soutiennent l'idée du dialogue avec le M23 sont ennemis de la RD-Congo et œuvreraient pour la balkanisation du pays. Me Mbaya croit tout de même en "la puissance des FARDC et la capacité des congolais de défendre la patrie face au complot international de balkanisation porté par le Rwanda". Il invite, en outre, le peuple congolais et tous les services de défense et sécurité à rester vigilants "face à l'hégémonie du Rwanda".

Il y a lieu de signaler que Me John Mbaya était à Kisangani où il a appuyé les actions du secrétaire général de l'UDPS, en tant que président d'un parti politique allié au président Tshisekedi.