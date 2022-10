Gabon: "La Culture de la Paix" au coeur de la Biennale Régionale en RDC

La première édition de la Biennale régionale de la Communauté économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) pour une Culture de la Paix a eu lieu à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Elle s'est tenue du 14 au 15 octobre 2022 dans la capitale de la RDC en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD. Pepecy Ogouliguende et Andy Nziengui, tous membres de la société civile gabonaise ont pris part à ce rendez-vous de la culture de la paix.

La société civile gabonaise était belle et bien représentée à la première édition de la Biennale régionale de la Communauté économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) pour une Culture de la Paix dans la capitale de la République Démocratique du Congo. " APSA : défis et perspectives pour faire taire les armes en Afrique Centrale. Rétrospective et analyse prospective " était la thématique au centre des réflexions de cette rencontre de la capitale de la RDC.

Pepecy Ogoulinguendé et Andy Nziengui, tous membres de la société civile gabonaise ont été du rendez-vous de Kinshasa pour faire le Plaidoyer. Ils souhaitent qu'il ait plus des femmes et jeunes dans la nouvelle Architecture de Paix et Sécurité en Afrique Centrale. Ils ont pris part au panel dans la Conférence sur l'APSA.

Satisfaits que leurs différents messages aient été entendus et bien reçus par les autorités, les membres de la société civile gabonaise ont salué l'esprit d'écoute des uns et des autres. " Tous nos remerciements au Gouvernement de la RDC , à S.E Président de la CEEAC, de la Commission en charge du Genre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi qu'aux partenaires notamment Unoca , Pnud, Ciciba, le Collège des Hautes études de stratégie et de défense ,le Centre africain pour la résolution des conflits, l'Institut d études de sécurité " ont lancé ces acteurs de la société civile en guise de reconnaissance.

Il faut souligner que "cette biennale vise à examiner l'impact et la contribution de l'ASPA en Afrique Centrale au fil des ans, sensibiliser à l'importance de cultiver la paix pour le bien-être individuel et collective, examiner la place de la culture dans l'architecture de la paix et la sécurité de la région et enfin, proposer les piliers constitutifs d'une feuille de route multisectorielle de la CEEAC pour faire taire les armes en Afrique Centrale," a fait savoir Gilberto Da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC.

Les acteurs de la Société civile gabonaise ont encore fait entendre la voix de leur pays hors de ses frontière. La Culture de la Paix est un combat aussi noble que l'Experte en la matière, Pepecy Ongoulinguendé, ne cesse de promouvoir.