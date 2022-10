Gabon: Lutte contre les cancers féminins - Koula-Moutou aux couleurs d'Octobre Rose

La Direction Régionale de la Santé de la province de l'Ogooué-Lolo a lancé ses activités d'Octobre Rose. Ces activités d'information et de sensibilisation contre les cancers féminins ont eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 à Koula-Moutou où, plusieurs femmes des administrations publiques ont effectué le déplacement, sous les regards du Gouverneur Jean Bosco Assingabagni et du Directeur Régional de Santé Centre Est, Gilbert Ngombi.

Ces femmes des administrations publiques de la commune de Koula-Moutou, toutes de rose vêtues, ont battu le macadam de plus d'un kilomètre, partant du carrefour Balomba à la Cnss. Une marche qui s'inscrit dans la célébration de la 9è édition d'Octobre Rose qui symbolise la campagne de lutte contre les cancers féminins, dont le thème retenu est : "A vos marques, pretes, dépistez-vous".

La mobilisation, les séances de sensibilisation et de dépistage étaient du rendez-vous de cette 9è édition d'Octobre Rose à Koula-Moutou, comme à Lastoursville et Pana. Les structures sanitaires de ces villes citées ont accueilli les femmes volontaires pour se faire dépister gratuitement.

Les autorités provinciales, en tête desquelles, le Gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni, le Directeur Régional de Santé Centre Est, Gilbert Ngombi et bien d'autres, ont accompagné et encouragé les femmes à se faire dépister.

Les spécialistes ou professionnels de la Santé recommandent fortement la pratique des activités sportives. Aussi, disent-ils que l'alimentation joue un rôle plus que primordial dans la santé. "Une bonne alimentation permet d'apporter toute l'énergie nécessaire à l'organisme et aux muscles pour qu'ils puissent se développer de la meilleure façon" conseillent-ils.

Les femmes des administrations publiques de la commune de Koula-Moutou ont été nombreuses à se faire dépister. Elles ont compris la nécessité de le faire et appellent leurs soeurs et les jeunes filles à le faire. Plutôt le cancer est détecté, plutôt il se soigne et se guérit facilement. Le Gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni et le Directeur Régional de Santé Centre Est, Gilbert Ngombi se disent fiers de la mobilisation des femmes pour la cause qui est la leur, partant pour leurs époux, leurs familles aussi.