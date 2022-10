Sud-Soudan: Le Conseiller Présidentiel du Sud-Soudan arrive à Khartoum

Khartoum — Le Conseiller Présidentiel du Sud Soudan, Tut Gatluak, est arrivé à Khartoum aujourd'hui, à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant un certain nombre de ministres et de responsables du gouvernement du Sud Soudan.

Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Khartoum par le Secrétaire Général du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant General Mohamed Al-Ghali Ali Youssef.

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Khartoum, M. Gatluak a dit que la visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales et du renforcement de la coopération conjointe entre les deux pays, du progrès de la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan et les étapes qui ont été mises en œuvre dans l'élément des arrangements de sécurité, en plus des questions en suspens entre les deux pays et les questions frontalières, et de discuter le dossier d'Abyei, dans le cadre du dialogue entre les deux pays pour parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes dans ce dossier.

Il a ajouté que sa visite au Soudan vise à voir la situation politique générale dans le pays, saluant les efforts appréciés déployés par la composante militaire et les forces politiques pour parvenir à des solutions à la crise politique actuelle et former le gouvernement, soulignant que la stabilité du Soudan représente la stabilité pour le Sud-Soudan, notant les intérêts communs entre les deux pays.

Il a annoncé que le Président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, se rendra bientôt au Soudan, soulignant que le Gouvernement du Sud-Soudan se tient au côté du Soudan pour résoudre toutes ses questions.