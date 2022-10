Soudan: Kurtikaila fait l'éloge du rôle de la SUNA pour refléter les questions des Etats

Khartoum — Le Ministre du Gouvernement Fédéral, Ingénieur Mohamed Kurtikaila Saleh, a souligné l'importance du rôle des médias pour aborder les questions nationales et étatiques.

C'était déclaré lorsque le Ministre a rencontré aujourd'hui dans son bureau la Directrice Générale par intérim de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Dr. Fikriya Abayazid.

Le Ministre du Gouvernement Fédéral a affirmé son souci de développer et de promouvoir les médias dans les Etats pour refléter toutes les activités économiques, sociales et politiques et la performance des gouvernements des Etats.

Il a salué le rôle de la SUNA et sa performance remarquable, et a dit qu'elle joue un rôle essentiel et visible dans les médias car elle transmet toutes les nouvelles des États.

Le Ministre a affirmé son intérêt pour les questions de paix, de sécurité, de stabilité, de renforcement du tissu social et de tout ce qui réalise le développement durable dans les États.

Pour sa part, la Directrice Générale de la SUNA a expliqué que l'Agence de Presse a des plateformes intégrées de service d'information en trois langues, et que l'actualité des Etats est une priorité pour le travail de l'agence à travers ses bureaux dans les Etats.