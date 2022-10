Ile Maurice: Ombudsperson pour les services financiers - Le ras-le-bol de Dan Maraye

Lors de la présentation du rapport annuel du bureau de l'Ombudsperson pour les services financiers ce jeudi 20 octobre, Dan Maraye, le titulaire du poste et ex-gouverneur de la Banque centrale, a étalé avec sa franchise habituelle tous les problèmes qui sont source de profond malaise dans cette institution. Quant à Mahen Seeruttun, le ministre de tutelle, il avance que Dan Maraye travaille sans interférence.

La décision de Dan Maraye de s'en remettre à l'opinion publique donne l'impression qu'il est arrivé au bout du rouleau et que si rien n'est fait pour remédier à la situation, il ne lui restera qu'une solution même s'il n'a pas utilisé directement le terme en question: s'en aller. Les expressions " pasians énan so limite" et li bet mo res la" au cas où la situation ne s'améliore pas, traduisent, en peu de mots, l'état d'esprit de Dan Maraye.

Quels sont les problèmes auxquels le bureau de l'Ombudsperson pour les services financiers doit faire face et qui pourraient avoir raison de sa patience ? Il y a tout d'abord le manque de ressources humaines pour combler 16 postes vacants, notamment au niveau technique, une situation qui ne permet pas à cet organisme d'avoir le rendement qu'il espère de ses activités.

Vient ensuite le manque cruel de budget alors que cet organisme, affirme Dan Maraye, a pris à sa charge le segment règlement de problèmes de la Financial Services Commission et de la Banque de Maurice, organismes régulateurs des secteurs financier et bancaire respectivement et qui, selon lui, touchent gros de par les services qu'ils proposent.

Il y a aussi l'absence d'un site qui aurait, selon lui, contribué à rendre plus efficaces, accessibles et flexibles les échanges entre le Bureau de l'Ombudsperson et les utilisateurs des services offerts.

La lenteur de certains organismes pour finaliser la signature d'un " Memorandum of Understanding " avec le Bureau de l'Ombudsperson pour les services financiers est aussi décriée.

Depuis que son nom a été placé sur les listes de centres financiers peu recommandables aux yeux des dirigeants du Groupe d'Action Financière( GAFI), organisme intergouvernemental qui veille au respect des bonnes pratiques dans le secteur des services financiers de l'Union européenne et de la Grande Bretagne, pour des carences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, le centre mauricien des services financiers se trouve devant un phénomène de même ampleur.

La fronde provient de nul autre que du Bureau de l'Ombudsperson pour le secteur des services financiers. Il s'agit d'un des maillons les plus importants de la structure de ce secteur et qui a pour mission de défendre les intérêts des consommateurs lorsqu'ils sont d'avis qu'ils ont été piétinés. Cette fronde pointe du doigt un mode de fonctionnement qui empêche le bureau de jouer le rôle qui est le sien auprès du public consommateur de services offerts par les acteurs du secteur financier.

Sollicité, Mahen Seeruttun, ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers, a fait savoir qu'il a laissé Dan Maraye travailler en toute indépendance sans interférence. "Il a voulu changer de bureau et a voulu chercher un nouveau local lui-même, sans l'aide du ministère. Il ne peut pas mettre ça sur le dos des autres. Les gens doivent 'deliver' au lieu de passer leur temps à voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de plus."