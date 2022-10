Ile Maurice: Réclamations de Rs 3 milliards - Le Suisse Eric Freymond recule

Rebondissement en Cour suprême, mardi. Les représentants légaux du Suisse Eric Edmond Freymond et de ses agents ont demandé que la plainte en réclamation d'un montant record de Rs 3 milliards soit retirée. Ce retrait s'est effectué dans le plus grand calme alors que cette affaire fait grand bruit depuis 2019.

Face à la plainte préparée par l'avoué Preetam Chuttoo, lui-même au cœur d'une controverse, l'homme d'affaires Ramen Sawmynaden, qui est l'un des défendeurs et qui refuse d'être le "bouc-émissaire", avait sollicité le cabinet d'avocats de Ravindra Chetty pour faire une contre-réclamation de Rs 3 milliards ; cette counterclaim tient toujours, même si la plainte initiale a été retirée, fait-on ressortir dans les milieux concernés.

Cette histoire rocambolesque a commencé vers la fin des années 90. Épisodes et feuilletons se sont enchaînés depuis. Au cœur de cette complexe affaire : Eric Freymond, un gestionnaire de fortune et collectionneur d'art suisse, ses représentants à Maurice et beaucoup d'argent. Entre 1997 et 2012, Ramalingum Rungassamy, un Mauricien habitant à Paris connu comme "Mamé", vient en vacances à Maurice et ouvre un compte à la State Bank of Mauritius. Son banquier est Ramen Sawmynaden.

Dès le début, des sommes faramineuses sont transférées de la Suisse. À coups de millions, le compte se remplit, puis se vide. "Mamé" est loin d'être économe. Mais d'où vient l'argent ? Tous les protagonistes locaux s'accordent à dire que c'est Eric Freymond qui détient la fortune. Pourquoi transfère-t-il autant d'argent sur le compte de "Mamé" ? Personne ne comprend vraiment.

Les années passent, les sommes s'accumulent sur le compte en banque, mais les lois contre le blanchiment durcissent. Finalement, en 2012, les virements cessent. La somme totale qui a été transférée à Maurice divise les protagonistes. Selon Ramen Sawmynaden, qui est maintenant un homme d'affaires bien installé, cambiste, gérant de maisons de jeux et à ce moment-là, gestionnaire des fonds de "Mamé", il y aurait eu environ Rs 800 millions et des grosses poussières, mais selon "Mamé" et les autres, il s'agirait de Rs 3 milliards.

Où est donc le reste l'argent ? C'est la source des problèmes. Dépensé par "Mamé", selon nos sources - hôtels de luxe pendant de très longues périodes, courses, bijoux, casinos, voyages - alors que d'autres disent qu'il y a eu détournement de fonds. Toujours est-il qu'Eric Freymond, qui veut désormais récupérer son argent, et son équipe, qui compte maintenant Jennesy et Ken Sabapathee comme conseillers juridiques, réclament Rs 3 milliards au financier Sawmynaden et ses anciens associés.

L'avoué d'Eric Freymond est Preetam Chuttoo, qui est aussi l'avoué de l'Integrity Reporting Services Agency. C'est lui qui rédige la mise en demeure du Suisse contre Ramen Sawmynaden et consorts. On est en juillet 2019. Sawmynaden, à son tour, fait une plainte à la Law Society contre l'avoué. Rakesh Gooljaury, lui, est omniprésent dans l'affaire en tant qu'ami de Ramen Sawmynaden et client de longue date de Preetam Chuttoo. L'homme de loi va porter plainte pour complot au Central Criminal Investigation Department contre les deux hommes, alléguant que les deux amis ont comploté pour nuire à sa réputation. Affaire à suivre...