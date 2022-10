Cote d'Ivoire: Paiements électroniques des droits d'examens- Les assurances de la Deco et du Trésor public

Les candidats aux examens scolaires du Cepe, Bepc/Test d’Orientation en classe de seconde et du Baccalauréat pour la session 2023 sont invités à s’acquitter de leurs frais d’inscription sur la plateforme TrésorPay du Trésor Public en utilisant uniquement la monnaie électronique TrésorMoney. Ainsi en ont décidé la Direction des Examens et Concours (Deco) et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. A cet effet, un point de presse a été conjointement animé ce jeudi 20 octobre 2022 par le Trésor Public et la Deco, à Abidjan-Plateau.

Face aux journalistes, DOSSO NIMAGA Mariam, Directrice de la Deco et Noel Emile Akissi Anthonie, Receveur général des finances (Rgf) au Trésor public ont apporté des éclairages sur ce nouveau dispositif de paiement des droits d’examen.

Selon la Directrice de la Deco, les inscriptions aux examens ont débuté le lundi 17 octobre et s’achèvent le vendredi 16 décembre 2022. Les droits d’examen, a-t-elle ajouté, sont obligatoires et se payent à partir du lundi 24 octobre via TrésorPay-TrésorMonney.

S’agissant des dispositions pratiques de la session 2023 des examens et concours, elles ont été présentées par M. Kouakou Kouman Sous-Directeur des examens et concours à la Deco. Ainsi, les droits d’examen sont de 500 Fcfa pour les candidats au Cepe, 2000 Fcfa pour le Bepc et plus 500 Fcfa par épreuve facultative. Les candidats au Baccalauréat payent 5000 Fcfa et plus 1000 Fcfa par épreuve facultative. Les prétendants à la candidature libre, les candidats officiels ou leurs parents, les chefs d’établissement, les Directeurs d’école et les Inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire ont été invités à se conformer à ces conditions de candidature, au processus et au calendrier des inscriptions.

Pour sa part, Madame la Rgf, par ailleurs Chef d’Equipe projet de la plateforme dédiée aux paiements a rassuré tous les acteurs du système éducatif ivoirien sur les dispositions prises par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour sécuriser ce nouveau mode de paiement et faciliter l’accès à la monnaie électronique.

Par ailleurs, Noel Emile Akissi Anthonie, a rappelé que le Trésor Public entend, à travers cette plateforme électronique de recouvrement des recettes publiques, rapprocher les caisses de l’Etat des populations, centraliser rapidement ces recettes et mettre ces fonds à la disposition du compte unique de l’Etat .