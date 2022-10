Afrique: Après le Comité des ministres de l'Asecna à Dakar- Les contrôleurs aériens annoncent la levée de leur préavis de grève

Les contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) réunis au sein de l'union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Asecna (Usycaa), ont décidé que leur préavis de grève est levé à compter du jeudi 20 octobre 2020. L'information a été donnée par cette organisation professionnelle dans un communiqué transmis ce jeudi à la presse. Selon cette note, « Le bureau exécutif de l'union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Asecna ( Usycaa) décide que le préavis de grève réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu le samedi 24 septembre 2022 est levé à compter du jeudi 20 octobre 2022 ». Aussi, ajoute la source, « cette levée est consentie par les contrôleurs aériens de l'Asecna afin de contribuer à restaurer un climat social serein et favorable à un dialogue constructif en vue de la satisfaction de sa plate-forme revendicative ».

Le Bureau exécutif de cette organisation syndicale a également plaidé pour la cessation de toute forme de sanction, notamment à la réhabilitation dans leurs droits, de tous les contrôleurs aériens expatriés sommés actuellement par la direction générale de L'Asecna de rejoindre leurs pays d'origine. Il est à préciser que lors du Comité des ministres tenu le lundi 17 octobre 2022 à Dakar pour se pencher sur la situation de cette organisation, les contrôleurs aériens ont obtenu la création d'une Indemnité de Sécurité du service public (Issp). Il faut noter la situation de crise à l’Asecna avait entraîné, il y a environ un mois, une paralysie des activités dans les aéroports de l’ensemble des 17 pays africains membres de l’Asecna.

Créée le 12 décembre 1959, l’Asecna est la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache. Avec pour mission d’assurer la sécurité de la navigation aérienne dans un espace aérien couvrant une superficie de 16 100 000 km2, répartie en régions d'information en vol définies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (Oaci). Elle compte au total 17 pays africains, avec pour siège Dakar.