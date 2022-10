Cote d'Ivoire: Assurance maladie- L'Etat paye les 1000Fcfa pour les populations pauvres bénéficiaires

« L’État paie les 1000 Fcfa de cotisation mensuelle de la Cmu pour les populations pauvres bénéficiaires des programmes du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté », indique Myss Belmonde Dogo. Elle a donné cette information, à l’occasion de la tribune d’échanges « Gouv’Talk » du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg), ce jeudi 20 octobre 2022, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a révélé que l’État prend en charge les 1000 Fcfa de cotisation mensuelle de la Couverture maladie universelle (Cmu) pour les populations pauvres bénéficiaires des programmes dudit ministère.

« Les populations pauvres qui bénéficient des programmes du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté ne paient pas les 1000 FCFA de cotisation mensuelle de la Couverture maladie universelle (Cmu). Le gouvernement aide les plus vulnérables à faire face à cette exigence financière », a déclaré Myss Belmonde Dogo.

Poursuivant, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a souligné que ces programmes sont entre autres, le Projet Sweedd pour l’autonomisation de la jeune fille et le dividende démographique dans le Sahel, dont les actions menées étaient planifiées pour toucher, cette année, 800 000 adolescentes et jeunes filles dans le pays, et les Filets Sociaux Productifs (Fsp), avec plus de 227 000 bénéficiaires à qui il est transféré chaque trimestre la somme de 36 000 Fcfa.

Les Filets Sociaux Productifs, a expliqué la ministre, concernent les ménages qui sont dans l’extrême pauvreté. « Les populations qui y sont admises sont désignées par la communauté et non par le ministère. Le ministère ne retient que les plus pauvres », a-t-elle précisé.