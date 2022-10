Seychelles: Le président des Seychelles annonce des augmentations de salaires l'année prochaine

Le gouvernement des Seychelles accordera une augmentation de salaire l'année prochaine, car le gouvernement partage la richesse du pays avec le peuple, a déclaré le président Wavel Ramkalawan dans un discours à l'Assemblée nationale jeudi.

Le PIB des Seychelles devrait atteindre plus de 10 % cette année.

Dans un discours pour commémorer ses deux ans à la tête de l'État des Seychelles, M. Ramkalawan a déclaré que les Seychelles ont des raisons de se réjouir, car il y a en place un gouvernement qui prend des décisions orientées vers le bien-être du peuple seychellois.

Ramkalawan a prêté serment en tant que président des Seychelles le 26 octobre 2020, après que son parti, Linyon Demokratik Seselwa (LDS) ait remporté une victoire écrasante aux élections présidentielles et législatives.

"Par ces décisions, nous avons montré de manière claire que le gouvernement en place aujourd'hui a le peuple seychellois à cœur et que l'attention principale de notre travail est orientée sur la façon de prendre soin de notre peuple et comment nous allons surmonter les obstacles, faire face aux défis et donner à notre peuple le maximum possible", a déclaré Ramkalawan.

Il a néanmoins reconnu que certaines des décisions prises avaient causé des difficultés à certaines personnes, mais a déclaré qu'elles étaient importantes pour que les Seychelles se remettent de la pandémie de COVID-19.

Les Seychelles, archipel de l'océan Indien occidental, ont lancé leur campagne de vaccination contre le COVID-19 en janvier 2021, ce qui leur a permis de rouvrir leurs frontières en mars de la même année.

"Notre industrie touristique a pu faire venir 182 000 visiteurs et cela a permis de faire baisser le cours du dollar, de poursuivre nos projets d'investissement, de soulager notre population et de permettre aux entreprises de prendre un nouvel élan sans obtenir l'aide du gouvernement", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'"aujourd'hui, nous avons déjà dépassé le chiffre de plus de 250 000 visiteurs que nous avions prévu pour l'année et nous prévoyons maintenant qu'à la fin de l'année 2022, nous aurons accueilli plus de 300 000 visiteurs."

Ramkalwan a déclaré que l'augmentation des arrivées de visiteurs contribue à apporter plus de revenus, ce qui a permis au gouvernement de pouvoir donner un 13 mois.

"Au début du mois de novembre, le ministre des Finances donnera des détails sur le budget et je voudrais informer tous les Seychellois que l'allégement temporaire deviendra permanent. L'année prochaine, nous aurons une augmentation de salaire et ce sera plus que les 500 SCR temporaires que nous avons donnés cette année", a-t-il ajouté.

M. Ramkalawan a déclaré que l'un des combats auxquels il a consacré sa présidence est la lutte contre la drogue et il a félicité la police, les forces de défense des Seychelles et tous ceux qui participent à la guerre contre la drogue.

"Au cours de cette dernière année, nous estimons avoir empêché plus de 200 kg d'entrer dans notre pays. Nous avons pu le faire grâce à des opérations en mer, à l'aéroport et dans différents coins de notre pays. Ces opérations vont se poursuivre afin que nous puissions protéger nos jeunes de ce fléau", a déclaré M. Ramkalawan.

Le Président a remercié "tous ceux qui ont travaillé dur pendant ces 24 mois, le pays vous reconnaît et vous remercie. Les Seychelles sont fières que vous ayez contribué à créer cette richesse. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le développement de notre pays."