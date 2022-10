Gabon: Programme CAFI - Les professionnels des médias instruits

Le Conseil national Climat(CNC) du Gabon a initié un atelier d'information à l'intention des hommes et des femmes de la presse nationale et internationale. C'était ce jeudi 19 octobre 2022 au Nord de Libreville. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme initiative pour les forêts de l'Afrique centrale (CAFI), le Conseil national climat.

Les hommes et femmes de la presse nationale et internationale ont répondu favorablement à l'invitation du Conseil national Climat(CNC). La rencontre entre les hommes et femmes de la plume et du micro, d'une part et d'autre part, les membres du CNC, avait pour but, de mettre en oeuvre, le programme Initiative pour les Forêts de l'Afrique Centrale (CAFI).

Les échanges fructueux entre les deux parties ont permis aux professionnels des médias d'être outillés en matière de gestion des terres et des ressources naturelles gabonaises. Aussi, ont-ils bien cerné les objectifs de la Commission nationale d'affectation des terres. Laquelle commission se bat pour une meilleure gestion des terres et des ressources naturelles gabonaises, au service du développement durable.

Davy Onomori Mboumba, Conseiller du Président de la République, Secrétaire permanent adjoint du Conseil national climat a expliqué que "Conformément à la vision politique du Chef de l'Etat, décliné dans le Plan stratégique Gabon émergent, le pays entend réguler l'utilisation de ses terres à travers le plan national d'affectation des terres". Il a poursuit ses propos en rappelant que le Président de la République fait de la protection de l'environnement, son cheval de bataille. "Notre forêt est un bien précieux pour tous les Gabonais, et au-delà de nous, pour toute l'humanité. Nous devons faire en sorte que cette richesse soit encore là demain pour nos enfants, nos petits enfants et de nombreuses générations de Gabonais à venir" soulignait Ali Bongo Ondimba.

Jerry Bibang, en charge de la Communication, a rappelé à des fins utiles, combien les plus hautes autorités tiennent à la protection de l'environnement, leur engagement à la promotion du développement durable et à la lutte contre les effets du réchauffement climatique.

Il faut souligner que "l'atelier d'information à l'intention des hommes et des femmes de la presse nationale et internationale" a été apprécié à sajuste valeur par les participants. " Cet atelier est une opportunité pour nous, professionnels des médias. Avec le contenu des connaissances que nous avons acquises, nous servirons de courroie de transmission, qui pour les auditeurs, qui pour les lecteurs et qui, pour les téléspectateurs. Nous avons appréhendé la notion d'affectation des terres" fait savoir DO

Conseiller du Président de la République, Secrétaire permanent adjoint du Conseil national climat, Davy Onomori Mboumba espère bien qu'au sortir de cet atelier, le programme CAFI n'aura plus de secret pour les hommes et femmes du 4è pouvoir. "Vous aurez toutes les informations nécessaires afin de mieux édifier le grand public sur cette initiative qui bénéficie de l'appui de nos partenaires internationaux" rassure t-il.

A travers ce programme CAFI, faut-il le rappeler, le Gabon réaffirme son engagement dans la protection de l'environnement, la promotion du développement durable et surtout la lutte contre les effets du changement climatique. Cet atelier a permis de mieux édifier les professionnels de l'information sur le Programme CAFI, ses enjeux, ses objectifs ainsi que ses activités.