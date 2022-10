Burkina Faso: La 16e édition du Siao reportée

Initialement prévue du 28 octobre au 6 novembre, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (Siao), a été reportée à une date ultérieure.

L'annonce a été faite, le 18 novembre dans un communiqué, par le ministère burkinabè du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises. Ce dernier fait état du report de l'événement en raison de l'attente de la mise en place du gouvernement de transition au Burkina Faso.

A cet effet, le comité d'organisation du Siao s'excuse auprès des exposants, acheteurs et visiteurs, sponsors, médias et partenaires techniques et financiers " pour les désagréments que ce report pourrait occasionner ". Placée sur le thème " L'artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience de la population ", la 16e édition du Siao devrait s'articuler autour de plusieurs activités, notamment la mise en compétition de cinq prix officiels et aussi le grand prix de l'artisanat qui s'élève à un montant de 3 000 000 FCFA ; les expositions, les panels, des rencontres d'affaires B to B, la journée dédiée au pays d'honneur, les animations culturelles et artistiques.

Créé en 1984, puis institutionnalisé en 1990, le Siao est considéré, aujourd'hui, comme l'une des fenêtres de l'artisanat africain et l'une des foires les plus importantes de son genre en Afrique. L'événement qui se tient tous les deux ans vise à mettre en relation directe l'offre d'artisans de qualité du continent africain avec la demande du reste du monde.