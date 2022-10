Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Octobre 2022

Sénégal : football Qatar 2022- Kalidou Koulibaly se prononce

Le capitaine du Sénégal et défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly affirme que les Lions de la Teranga ont pour objectif de devenir la première nation africaine à remporter la Coupe du monde, à un mois exactement du tournoi au Qatar. Aucune équipe du continent n'a jamais dépassé les quarts de finale. Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et plus récemment le Ghana (2010) ont été éliminés en quarts de finale. (Source : afrikmag)

Côte d'Ivoire : Assurance maladie- L'État paie les 1000 Fcfa pour des bénéficiaires

« L'État paie les 1000 Fcfa de cotisation mensuelle de la Cmu pour les populations pauvres bénéficiaires des programmes du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté », indique Myss Belmonde Dogo. Elle a donné cette information, à l'occasion de la tribune d'échanges « Gouv'Talk » du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg).

Guinée : Crise à Conakry- La France prend position

La France vient de clarifier sa position sur la crise Guinéenne, marquée par un climat de défiance entre la junte et une partie de la classe politique et de la société civile. Répondant à une question écrite à l'Assemblée nationale, mardi 18 octobre 2022, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a réaffirmé que la France est engagée dans un accompagnement de la transition en cours en Guinée. (Source : africaguinnee.com)

Burkina Faso : Journée nationale de la liberté de la presse – Le Cnp- Nz interpelle la transition

Dans une déclaration, à l'occasion de la journée nationale de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo (Cnp-Nz). Dans celle-ci, cette structure interpelle le Régime de la Transition. Aux affaires à Ouagadougou. « Merci d'avoir honoré le Centre national de presse Norbert Zongo et par-delà la presse, par votre présence. Merci surtout de matérialiser ainsi votre adhésion au combat pour la liberté d'expression et de la presse, au-delà, la liberté, la démocratie et l'Etat de droit. A la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire de 2014, de la résistance victorieuse au coup d'Etat de 2015, ainsi qu'à celle des milliers de martyrs militaires et civils victimes du terrorisme, je voudrais solliciter une minute de recueillement », indique la déclaration. (Source : Burkina 24)

Togo : Commonwealth- Lome marque son adhésion

A Marlborough House ce 20 octobre, Faure Gnassingbé et le Sg adjoint de l'organisation, Dr Arjoon Suddhoo, ont présidé la cérémonie officielle du lever du drapeau togolais dans le ciel londonien. C'était en présence de divers responsables de l'organisation, de Togolais de la diaspora, d'invités de marque, et de plusieurs officiels britanniques. Faure Gnassingbé et Dr Arjoon Suddhoo ont réitéré ce 20 octobre leur engagement et détermination à faire avancer les idéaux défendus par le Commonwealth. Des valeurs qui ont un intérêt singulier pour le Togo et ses populations, a souligné Faure Gnassingbé dans une brève allocution. (Source : alome.com)

Benin : Nutrition de l'enfant- Un forum à Cotonou

Le Bénin accueille lundi prochain le Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Le Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, axé sur le développement de l'alimentation scolaire, se déroulera de lundi à jeudi prochains à Cotonou, a annoncé le gouvernemental béninois dans un communiqué. (Source : acotonou.com)

Niger : Discrimination - Le Niger adopte son 5ème rapport périodique

Le gouvernement réuni en conseil des ministres, ce jeudi 20 octobre 2022, a adopté son cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre de la convention pour l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des Femmes, soumis en application de l'article 18 de la Convention. Le document de la conclusion du conseil des ministres rappelle que « le Niger a adhéré à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des Femmes, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution n°34 du 18 décembre 1979 ». (Source : Anp)

Tchad : Jeudi noir à N'Djamena- Pouvoir et opposition se rejette la responsabilité des morts

Journée meurtrière le jeudi 20 Octobre au Tchad lors de manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. Jeudi, en fin de journée, le Premier ministre Saleh Kebzabo a évoqué « une cinquantaine de morts» et «300 blessés». Il a annoncé un couvre-feu dans quatre villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Il fait porter la responsabilité des violences aux organisateurs des manifestations. (Source :Rfi)

Centrafrique : Affaire cour constitutionnelle- Bras de fer au sommet de l'Etat

C'est un bras-de-fer qui oppose le président Faustin-Archange Touadéra et la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan. Rien ne va plus entre eux, depuis que la Cour constitutionnelle a mis un coup d'arrêt au projet de réforme des institutions porté par le président. Projet qui lui aurait permis de se représenter en 2026. Furieux, Faustin-Archange Touadéra exige le départ de Danièle Darlan. Celle-ci refuse.(Source : abangui.com)

Gabon : Mobilisation des ressources- Libreville lance un emprunt obligataire de 175 milliards de Fcfa

Le ministre gabonais de l'Economie, Nicole Janine Roboty Mbou officiellement lancé jeudi à Libreville un nouvel emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une valeur de 175 milliards de Fcfa sur le marché financier de l'Afrique centrale. Le dernier délai de la souscription est fixé au 28 octobre. Des équipes du Gabon se déploieront durant la période de souscription dans les 6 Etats membres de la Cemac pour mobiliser les souscripteurs. ( Source : alibreville.com)