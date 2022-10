Afrique Centrale: Gouvernance territoriale - Les jeunes élus locaux d'Afrique centrale préparent les assises de Tanger

Les représentants des élus locaux des pays d'Afrique centrale ont participé, le 20 octobre à Brazzaville, à une réunion afin d'observer les défis actuels concernant la gouvernance territoriale des pays de la sous-région.

L'objectif des retrouvailles est de promouvoir la décentralisation et le renforcement des collectivités locales dans l'amélioration des conditions et cadre de vie de la population africaine. Organisés par l'Association des maires du Congo, en collaboration avec Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) d'Afrique, ces travaux ont été l'occasion de cerner plus efficacement les défis de la gouvernance territoriale, d'impliquer davantage les jeunes élus locaux en les constituant en réseau. Une opportunité que les autorités d'Afrique centrale devaient saisir.

L'organisation de cette réunion a été décidée dans la perspective de l'assemblée générale du réseau Yelo, prévue à Tanger, au Maroc, le 31 octobre. La rencontre de Brazzaville est organisée pour faciliter l'identification des axes prioritaires des membres du réseau dans la région et des représentants de la région au sein des instances du réseau Yelo .

A travers ces deux points, les jeunes élus locaux sont invités à contribuer à la mise en place des instances du réseau et à l'élaboration de sa feuille de route. En effet, les défis de la gouvernance territoriale dans cette région sont nombreux, parmi lesquels la gestion et la préservation de l'environnement ainsi que le changement climatique, la réduction des inégalités sur/entre les territoires, l'urbanisation, le chômage, l'accès aux services de base, la migration... Ces défis ne peuvent être relevés efficacement sans l'inclusion et une participation plus active des jeunes dans la gouvernance.

" Cette réunion se tient dans un contexte post électoral en République du Congo avec une percée remarquable des jeunes élus. La bonne gouvernance des collectivités locales est un atout indéniable pour le bien de la population locale. Nous interpellons les jeunes après ces retrouvailles à s'approprier tout l'édifice de la décentralisation et du développement local ", a déclaré, dans son mot d'ouverture, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Juste Désiré Mondélé.

Intervenant à son tour, le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a appelé les jeunes élus à s'impliquer davantage dans la gestion des collectivités locales, notamment en mettant à profit leurs génies créateurs et leur créativité dans la recherche des solutions aux problèmes que connaissent les villes, soulignant que le caucus qui s'ouvre aujourd'hui offre aux jeunes élus locaux de la sous-région l'opportunité de s'impliquer pleinement dans la gouvernance territoriale et de jouer un rôle de premier plan dans le développement local.

Pour la représentante du secrétariat du CGLU- Afrique, Jacqueline Moustache-Belle, les membres de son organisation ont la ferme volonté de voir les jeunes progresser et ont à cœur de faire des jeunes élus locaux les éléments essentiels de la gouvernance locale.

Notons que cette rencontre servira également de cadre pour la préparation à la mise en place des chapitres nationaux du réseau Yelo dans la région, et tentera d'apporter des réponses aux moyens de mobiliser davantage de jeunes pour faire fonctionner la démocratie locale.