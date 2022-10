Maroc: La SMMU plaide pour l'amélioration du système pré-hospitalier et du transport médicalisé

Rabat — La Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) a plaidé, jeudi à Rabat, pour l'amélioration du système pré-hospitalier, qui doit être basé sur la régulation territoriale, et pour le développement du transport médicalisé.

Les participants à la 6ème édition du Congrès international de la SMMU, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI sous le thème "Les essentiels en médecine d'urgence", ont été unanimes à souligner la nécessité de mettre en œuvre le livre blanc, un "référentiel pour améliorer la gestion des différents services des urgences au Maroc", insistant sur l'urgence d'élaborer un programme de formation obligatoire de secourisme pour le citoyen marocain.

Lors de cet événement, deux espaces ont été créés en vue de simuler des situations cliniques d'urgences pour "améliorer la pratique réflexive des participants", car "il s'agit de pratiques transférables dans la vraie vie", a expliqué le président de la SMMU, Ghassan El Adib, dans une déclaration à la MAP.

Ce congrès, a enchaîné M. El Adib, représente une occasion d'échanges de vues avec des présidents de sociétés savantes en médecine d'urgence africaine, nord-américaine et européenne, le but étant d'établir des partenariats dans le cadre des échanges d'expertise et d'entamer des travaux de recherche à l'international.

"Chaque citoyen doit avoir des compétences en secourisme, ce qui passe par une loi sur l'obligation de la formation dans les écoles, les universités et les milieux professionnels pour avoir des citoyens sauveteurs", a martelé le président de la SMMU, recommandant la création de postes d'enseignement de la médecine d'urgence pour "améliorer son organisation et donner satisfaction au citoyen".

Pour sa part, l'anesthésiste et réanimateur malien, Koita Sirima, a déclaré à la MAP que ce congrès a un "énorme impact sur le système de santé en Afrique et représente pour le Mali une piste de solution".

Par ailleurs, le responsable des réanimations du Centre Hospitalo-Universitaire de Nîmes (France), Laurent Muller, a mis en avant la place importante de l'échographie dans l'embolie pulmonaire, car "elle permet de prendre des décisions de lourdes conséquences, comme la décision d'une fibrinolyse, d'où l'importance de cet évènement qui permet d'échanger autour de l'apport de cette échographie clinique dans la médecine d'urgence et la réanimation".

Cette rencontre annuelle constitue une opportunité d'échange de connaissances et d'expériences entre les experts nationaux et internationaux, à travers la focalisation des participants sur la plupart des problématiques liées à la qualité des prestations offertes dans les différents services d'urgence.

Cette édition de trois jours vise à mettre en lumière le rôle de cette discipline dans l'amélioration de la qualité et du niveau de l'offre médicale nationale, conformément aux recommandations internationales et aux ambitions royales faisant de la réhabilitation des urgences une priorité afin qu'elle soit une locomotive pour la réforme du secteur de la santé.

La Société marocaine de médecine d'urgence est une association citoyenne qui présente, depuis sa création, des projets de développement et des recommandations pour faire avancer les connaissances scientifiques et professionnelles dans la pratique des urgences pré et intra-hospitalières, encourage et soutient la recherche scientifique dans ce domaine.