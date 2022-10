Cote d'Ivoire: Protection de l'enfance - Le gouvernement redynamise ses structures de base

La cérémonie de la rentrée solennelle des structures socio-éducatives de base du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est tenue le lundi 17 octobre 2022, au complexe socio-éducatif d'Abidjan Cocody-nord autour du thème " Redynamiser les structures socioéducatives de base pour une meilleure protection de l'enfant et la promotion des familles ".

Au nom de la ministre de Femme, de la Famille et de l'Enfant, le directeur de cabinet dudit ministère, Moussa Diarassouba a réaffirmé l'engagement de son département ministériel dans la dynamique de redynamisation des structures de base de la protection de la petite enfance. Pour ce faire, il a envisagé la création de structures socio-éducatives de base et le renforcement de leurs capacités afin d'améliorer l'accès des populations à des offres de service de qualité. " La persistance des violences basées sur le genre, la question des enfants en situation de rue et ou en conflit avec la loi, la prise en charge des populations les plus défavorisées et les plus vulnérables, la nécessité de la promotion des familles et la protection des enfants, sont autant de défis qui nous mobilisent ", a-t-il assuré.

Koutouan Félicité, Directrice de la Coordination des Établissements et Services à Caractère Social de Protection de la Petite Enfance et des Complexes Socio-Éducatifs (Dcesppe-Cse), a, pour sa part, égrené des résultats de l'année scolaire 2021-2022. " Les structures, les établissements socio-éducatifs de base et les complexes ont enregistré 17 575 enfants, soit 51,98% filles et 48,01% de garçons pris en charge par 102 CPPE publiques, 104 privés, 136 Cace et quatre crèches garderies, l'installation de 139 comités de protection de l'enfant, la prise en charge de 4 586 enfants victimes d'abus, de viol et de violences diverses au sein des plateformes dédiées, la prise en charge par les 79 plateformes de 6 040 cas de violences basées sur le genre (Vbg) dénoncées, la prise en charge de 191 953 Orphelins et Enfants Vulnérables(Oev) et 79 162 membres de leurs familles ", a-t-elle énuméré.

Malgré ces résultats, Koutouan Félicité a noté des difficultés dont l'insuffisance des ressources humaines, l'absence d'Arrêté de création des structures, le délabrement de plusieurs structures, le manque de moyens de mobilité, l'absence de dotation budgétaire pour les structures à l'intérieur des complexes, l'insuffisance d'équipements surtout des Cace et l'insuffisance des structures de base.

Notons que les structures socio-éducatives de base comprennent les crèches garderies, les Centres d'action communautaire pour l'enfance (Cace), les Centres de protection de la petite enfance (Cppe), les Centres sociaux, les Centres d'éducation spécialisée et les Complexes Socio-Éducatifs.