Afrique: Tir a l'arc l Ahmed Koura - "Un médaillé mauricien aux championnats d'Afrique dans 3 ou 4 ans"

Le Dr Ahmed Koura, juge international de tir à l'arc était présent à Maurice le mois dernier. L'Égyptien dont la venue a été grandement retardée par la pandémie de COVID-19 a formé des aspirants-juges. Celui qui occupe également le secrétaire général de la Fédération Africaine de Tir à l'arc (FAA), a assisté aux championnats nationaux qui ont eu lieu à Le Goulet le 18 septembre dernier et a apporté son expertise afin d'aider la Fédération mauricienne de Tir à l'arc (FMTA) à rehausser le niveau d'organisation de la compétition.

Cette formation de niveau 1 (juges nationaux) a attiré six candidats, soit quatre Mauriciens Yasfeer Noshil, Zeeyad Oozeeraully, Danny Shiu et Rashid Bullee et deux Rodriguais, Gail Leong Kye et Franklin Félicité. Interrogé sur le niveau des élèves, le juge international dira qu'il est très bon. "Ce sont des juges prometteurs. Les championnats nationaux leur permettent d'avoir une expérience pratique", a confié l'Égyptien.

Ahmed Koura est d'avis que Maurice peut accueillir des événements plus importants que les "East/South African championships" ou même les championnats d'Afrique. "Le climat est bon. Les gens sont gentils, il y a de la diversité au sein de la communauté et ils ont soif d'apprendre. Je note qu'il y a une équipe de personnes qui veulent servir le tir à l'arc ici. Il y a une coopération et de l'harmonie contrairement à d'autres pays ou il y a des conflits", observe notre interlocuteur.

Lors des championnats nationaux de cette année, pour la première fois, un logiciel informatique a été utilisé pour comptabiliser les scores. "Un drone est utilisé pour faire des photos et des vidéos aussi."

"Je dirais aussi que le niveau des archers mauriciens est bon pour un pays africain", ajoute celui qui pratique le tir à l'arc depuis 25 ans et qui est devenu juge international et instructeur en 2009.

Ahmed Koura a officié lors de plusieurs grands événements dont les Jeux Olympiques de Rio en 2016, les Jeux Paralympiques à Tokyo en 2021 et lors des deux premières éditions des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010 à Singapour et à Nankin en Chine en 2014.

"J'ai formé des centaines de juges à travers le monde et surtout dans les pays d'Afrique tels que l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Bénin et aussi en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et en Inde", précise-t-il.

Selon celui qui possède un doctorat en éducation physique, il est important que Maurice accueille un tournoi de niveau régional car cela contribuera au développement du tir à l'arc dans le pays. Il reconnaît, toutefois, que c'est un sport qui coûte cher et qu'il n'est donc pas à la portée de tout le monde.

Le secrétaire général de FAA est d'avis que Maurice est sur la bonne voie. "Si vous conservez ce niveau dans les compétitions, vos archers vont progresser et cela pourrait déboucher sur un podium aux championnats d'Afrique d'ici trois ou quatre ans. Il faudrait, toutefois, avoir un entraîneur étranger à Maurice pour former les archers", conclut Ahmed Koura.