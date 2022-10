Ile Maurice: Gobin s'est-il rendu à la session annuelle du World Food Programme ?

Une question parlementaire du député rouge Ritish Ramful, qui voulait savoir si le ministre de l'Agro-industrie avait été invité à la session annuelle du conseil exécutif du World Food Programme, du 20 au 24 juin dernier à Rome, en Italie, soulève plusieurs interrogations sur le déplacement du ministre Gobin.

Comme le veut la procédure pour toute mission d'un ministre, après qu'elle a été approuvée par le bureau du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères demande que les dispositions soient prises à travers les chancelleries mauriciennes pour l'obtention des facilités d'usage. C'est ainsi qu'à la mi-juin, le ministère de l'Agro-industrie informe celui des Affaires étrangères du déplacement du ministre Maneesh Gobin, le départ prévu le 21 juin et le retour le 26 juin.

Il est précisé, dans le courriel adressé au ministère des Affaires étrangères, que ce déplacement a trait à la participation du ministre à "l'annual session of the Executive Board" du World Food Programme (WFP).

Fait à retenir et confirmé par le ministre lui-même, Maurice ne fait pas partie du conseil exécutif.

Dans sa question initiale, le député du Parti travailliste (PTr), Ritish Ramful, a demandé au ministre de confirmer que Maurice n'est pas membre du conseil exécutif du WFP et de préciser s'il a assisté à la session annuelle et si oui, de fournir des détails sur le coût de la mission. Le ministre précise qu'effectivement Maurice n'est pas membre exécutif du conseil de la FAO mais qu'en tant que membre de l'organisation, n'importe quel pays peut assister à la session annuelle du "UNWPF Executive Board". Dans le document, qu'il dépose à l'Assemblée, Maneesh Gobin fournit les détails de la mission : le billet d'avion s'élève à Rs 163 828, le montant du per diem perçu est de Rs 110 635 et celui des autres allocations est de Rs 18100. Le député du PTr pose une question supplémentaire. Il souligne que le ministre a confirmé qu'il n'a pas assisté à la réunion du conseil exécutif du WFP et souhaite en connaître les raisons.

Note verbale

Le ministre affirme que Maurice était invitée car n'importe quel membre de la FAO peut assister à la réunion et y participer sans avoir le droit de vote. Ritish Ramful demande si le ministre peut présenter l'invitation. Le ministre soutient que l'invitation avait été envoyée à la mission de Maurice à Paris avec une note verbale sur la tenue de la session du conseil exécutif du 21 au 24 juin à Rome. "We can table it. I do not know what the fuss is." Le ton monte d'un cran à ce moment-là et le speaker ne pe pas permis au député du Ptr de poser d'autres questions.

À hier après-midi , aucune invitation n'avait été déposée à la bibliothèque de l'Assemblée nationale.

Or, selon des recherches que nous avons effectuées sur le site du WFP, Maurice ne figure pas sur la liste de l'"Executive Board" et donc son nom et celui de son représentant ne figurent pas sur la liste de l'Executive Board et donc ni son nom, ni celui de son représentant ne figurent sur la liste de ceux présents à cette session annuelle. Tout à fait logique. Mais sur la deuxième liste, celle des observateurs du conseil d'administration présents, le nom de Maurice et de son représentant ne figurent pas non plus.

Aussi, pour toute mission effectuée par un ministre à l'étranger, mention en est toujours faite, avec quelques détails, dans les délibérations du conseil des ministres. Or, entre la fin de juin et la fin d'août, il n'y a eu aucune mention du déplacement du ministre Gobin à Rome. Pourtant dans les délibérations du conseil des ministres du 5 août, mention est faite d'une mission de Maneesh Gobin en Inde effectuée en juillet.

Le ministre s'est bien rendu à Rome. D'ailleurs, le Government Information Service (GIS) a publié une photo de la rencontre du ministre avec le directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Une photo prise au quartier général de la FAO, précise le site de FAO Mediabase. Mais la question qui interpelle est celle-ci : le ministre s'est-il rendu à la destination mentionnée sur le courriel envoyé au ministère des Affaires étrangères en juin, soit pour assister à la session annuelle de l'Executive Board du World Food Programme, mission pour laquelle le per diem s'élève à Rs 110 635 ? D'autant qu'Africa Mauritius, un site en ligne, mentionne la présencedu ministre Maneesh Gobin au second National Conference on Development Corporation qui se tenait à l'auditorium Della Conciliazione de Rome du 23 au 24 juin.

Nous avons tenté d'obtenir des précisions auprès du ministre à ce sujet mais à son ministère, on nous a demandé de nous en tenir aux réponses fournies par le ministre à l'Assemblée nationale mardi.

Au PTr, cette affaire est prise très au sérieux et l'un des députés rouges, Ehsan Juman, a laissé entendre qu'il a envoyé un courriel à la FAO pour demander si le ministre était présent à la session annuelle du WFP, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. À hier après-midi, il n'avait reçu aucune réponse.