Madagascar: Tennis de table - Un bilan satisfaisant après une année d'activité

LONG Ping Pour Tous avec ses partenaires a donné une conférence de presse hier à l'hôtel de Ville à Analakely. Comme les activités de l'Ong Ping pour Tous sont basées sur les trois thématiques à savoir la santé, l'éducation et l'inclusion sociale, le bilan et positif vu les impacts sur les personnes cibles. L'Ong Ping Pour Tous travaille de concert avec la Région Bretagne et la Com-mune Urbaine d'Antanana-rivo à travers un appel à projet du ministère européen des Affaires étrangères, appuyé techniquement par Garde du Vœu Hennebont TT.

Les partenaires sont satisfaits des activités menées par l'équipe de Ping Pour Tous sous l'impulsion de son secrétaire général Dorat Rakotoarisoa. L'Ong Ping Pour Tous a porté ses interventions auprès de plus de mille bénéficiaires dans les six arrondissements de la capitale, entre autres des EPP, la prison d'Antanimora, l'Akany Avoko Faravohitra et dernièrement l'Ong Les Orchidées blanches. " Le domaine d'intervention de l'Ong Ping Pour Tous s'ouvrira prochainement au centre Masoandro Mody Mahazoa-rivo ", selon Dorat Rakoto-arisoa.