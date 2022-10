Madagascar: Rijade - " À deux " un délice musical

Elle, l'artiste de Madagascar qui enregistre le plus de followers avec ses 20 millions d'abonnés, ce qui lui a valu le trophée d'argent Youtube. Ses morceaux sont écoutés dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, voire même en Afrique car son duo avec le chanteur franco-mahorais Goulam a fait l'effet d'une bombe dans les pays francophones du continent noir. Au sommet de son art, Drako hely reste humble.

À deux, tel sera le titre de son morceau qui sortira demain, vendredi 21 octobre 2022. L'afro-zouk est au menu. Un rythme qu'elle maîtrise bien, sa tasse de thé, son terrain de prédilection...

Bien encadrée

Jimi Sissoko est son mentor. " En fait, mon producteur travaille avec lui, et c'est un honneur de l'avoir comme coach. Étant donné que c'est un parolier, il écrit mes chansons. Il y a une ambiance positive quand je rentre dans le studio. Il m'a appris comment chanter avec justesse. Il a pu faire sortir ce qui se cachait à l'intérieur de moi ".

Bien entendu, fréquenter le studio où les grands artistes francophones enregistrent leurs tubes prouve que la chanteuse malgache accède au niveau supérieur. Toutefois, la star malgache a les pieds sur terre et la tête sur les épaules, elle est loin d'être une prétentieuse vantarde, non ! Sa carrière décolle mais elle sait discerner la précipitation et la vitesse.

Sans équivoque, les années de carrière effectuées à Madagascar ont forgé un caractère serein. En outre, une autre personnalité participe à la charpente de la mélodie, il s'agit de Dallas le guitariste de Fally Ipupa. L'apport de ce monsieur est prépondérant. Ce qui prouve que la jeune femme passe aux choses sérieuses.

Le grand pas

Après avoir enjambé l'océan Indien, Drako hely commence à compter parmi les stars francophones. Alors, si "à deux" constitue un nouveau départ pour conquérir l'Hexagone, pourquoi ne pas sillonner le vieux continent dans son entièreté. Selon ses dires, les paroles seront en français. Effectivement, pour gagner les oreilles des étrangers, il faut manier leur langue. Une stratégie qui a toujours fonctionné! Certes, les critiques des conservateurs inondent les réseaux sociaux. Des détracteurs et des nationalistes veulent qu'elle stagne sur les textes en malgache. Mais l'artiste ne cède pas et continue d'avancer en élaborant des projets bien déterminés.

Elle suit les pas de ses aînés qui ont consacré la moitié de leur vie à représenter la Grande île. Évidemment, le périple est encore long. Lâcher prise est, en revanche, impossible pour une déterminée. Contre vents et marées, elle ira jusqu'au bout. Le rêve commence donc à se réaliser ! De loin, on se souvient de la réussite sans pour autant considérer les efforts effectués par la personne. En réalité, Drako Hely poursuit un chemin parsemé d'épines. La patience et l'audace sont ancrées dans sa tête. Courageuse, elle continue à marcher vers le chemin du succès. Être connue et célèbre à Madagascar n'est pas une finalité.

De ce fait, l'artiste ménage sa monture parce qu'elle veut voyager loin. L'aboiement des envieux n'empêche guère sa caravane de passer. Au contraire, elle accélère tout en regardant le rétroviseur ! Rijade est une voix d'amour qui chante avec le cœur. Une référence des jeunes artistes en herbe, tout simplement parce qu'elle a suivi un chemin extraordinaire.

Calme et posée, cette formation de Nosy-Be parvient à hisser haut le drapeau malgache. À présent, elle nage dans le grand bain. La diva nosy-béenne ne cesse d'avoir des fans, surtout les jeunes femmes. Ces dernières se reconnaissent à travers les paroles de leurs idoles. " Les chansons de Rijade me touchent beaucoup. Elle sait comment m'émouvoir. C'est comme si elle me parlait, me donnait des conseils. Elle continue de le faire ", atteste Morelie.

Ce dernier trimestre sera chargé pour la chanteuse. Concerts et showcases se succèderont pour satisfaire ses convaincus. Le 30 octobre et 4 novembre, elle atterrira dans sa ville natale, Nosy-Be ; par la suite, elle atterrira à l'île de la Réunion le jour suivant. Elle y livrera un showcase, le 12 et le 13 novembre 2022.

En somme, bon nombre de chanteurs malgaches veulent faire comme la Drako hely mais la chance ne semble pas être de leur côté. Elle a escaladé des montagnes, gravit des échelons pour devenir ce qu'elle est ! Rijade est un exemple...