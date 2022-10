Madagascar: Filière moringa - Une chaîne de valeur à structurer

La filière moringa, plante appelée aussi ananambo, est vue comme une opportunité pour solutionner la problématique de l'insécurité alimentaire et pour doper l'économie agricole malgache.

Les feuilles de l'arbre du moringa oleifera ont le potentiel d'aider les populations rurales à faire face aux problèmes nutritionnels mais aussi à diversifier les activités économiques locales. Le moringa s'adapte bien à l'agro-climat de plusieurs parties du pays et ses feuilles sont riches en vitamine C, vitamine E, provitamine A, fer, calcium, potassium, magnésium et protéines. Actuellement, la plante est utilisée surtout à des fins médicinales, et la consommation n'est pas encore suffisamment répandue. Bien que le moringa se développe progressivement dans certaines régions, la production reste faible, car la demande du marché n'est pas encore suffisamment forte.

Le moringa est principalement cultivé dans les petites plantations familiales où les plantes profitent des déchets ménagers comme engrais. Certains producteurs utilisent également du fumier de bétail. Pour lutter contre les parasites, les agriculteurs utilisent des cendres. " La production et la consommation de feuilles de moringa doivent être dynamisées. Elles pourraient être considérablement étendues pour améliorer la situation nutritionnelle des populations et contribuer à accroitre la production agricole. Une mise à l'échelle efficace de la chaîne de valeur du moringa est salutaire ", soutient Ravao Solange, qui est actuellement en train de monter une plateforme d'accompagnement des producteurs de la filière moringa à Toliara II.

" Bien que les défis soient nombreux, il existe d'importantes opportunités légitimant une promotion plus accentuée de la filière. Les études ont montré qu'il existe une volonté et un intérêt général parmi les agriculteurs locaux pour la culture du moringa. Pour que cela soit efficace, les agriculteurs ont suggéré que le soutien technique et les intrants agricoles soient plus facilement disponibles ".

Du côté des partenaires techniques et financiers, on renforce aussi les engagements au profit de cette filière. Dernièrement, dans la région Menabe, des pépinières de moringa ont été mises en place avec l'appui de l'USAID Mikajy et à l'initiative de la société Moringa Wave. Il a été souligné à cette occasion que la structuration de la chaîne de valeur du moringa est indispensable pour donner la dimension économique nécessaire à la filière.

Créer des produits conservables

À noter qu'à l'échelle mondiale, le marché des compléments alimentaires représente plus de 125 milliards de dollars. On sait en outre que les Ètats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine sont les principaux clients de la filière moringa.

En outre, constat est fait que les agriculteurs malgaches manquent encore de connaissances techniques sur l'entretien des plants de moringa et le traitement des feuilles récoltées, ce qui entraîne des rendements faibles et une qualité sous-optimale des produits. Il est aussi nécessaire d'améliorer la gestion de la production car les feuilles fraîches de moringa ne sont pas disponibles tout au long de l'année. Les feuilles tombent pendant les mois de juillet et août, ce qui réduit la possibilité d'approvisionner en permanence le marché. Jusqu'ici, peu d'agriculteurs ont la capacité de transformer les feuilles en produits conservables.

Pourtant, de nombreux foyers préfèrent la poudre de moringa transformée, qui peut être ajoutée comme supplément aux plats. Mais la poudre est plus difficile d'accès que les feuilles fraîches, car peu de transformateurs sont encore en activité. La poudre de moringa séché peut être facilement ajoutée à n'importe quel plat ou repas sans nécessité de cuisson supplémentaire, et elle contient toujours une valeur nutritionnelle importante. Avec une unité de transformation de type industriel ou semi- industriel, la poudre peut être produite et emballée à faible coût, soutientle technicien qui collabore avec l'USAID Mikajy.

Soutenir la transformation des feuilles fraîches en poudre par la mise en place de petites usines de transformation locales est donc à l'ordre du jour. Notons qu'une étude pour le développement de la filière moringa à Madagascar a été commandée par le projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2). Cette enquête, menée à la fois à l'international et au niveau national, a permis de décrire la dynamique du marché émergent du moringa, d'évaluer la demande disponible pour un potentiel nouveau producteur comme Madagascar et d'analyser les besoins de formation, équipement et appui marketing. Par ailleurs, le développement d'une plateforme de chaîne de valeur incluant producteurs, transformateurs, vendeurs et consommateurs est attendu pour mieux structurer la chaîne de valeur.