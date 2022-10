Madagascar: Enseignement - L'AEFE définit sa feuille de route 2022-2023

Pendant deux jours, les 18 et 19 octobre derniers, les personnels d'encadrement de l' " Agence pour l'enseignement français à l'étranger " (AEFE), zone océan Indien (Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles) se sont rencontrés au lycée français d'Antananarivo. Objectif de la rencontre : travailler ensemble à la feuille de route de l'enseignement français à l'étranger dans la région Océan Indien pour l'année scolaire 2022-2023. En fait, c'était surtout un séminaire de travail pour préparer l'année, et assurer la cohésion entre les établissements du réseau et avec les services de l'AEFE. Différents sujets ont été ainsi traités durant cette rencontre, dont entre autres : développement du réseau, climat scolaire, innovations pédagogiques, école inclusive, éducation au développement durable, sécurité...

En ouvrant ce séminaire, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois qui a été assisté par le directeur général de l'AEFE Olivier Brochet, s'est félicité de la modernité et du dynamisme du réseau AEFE à Madagascar.

Ce dernier, composé de 23 établissements accueillant 12 750 élèves, est présent sur l'ensemble de la Grande Île et répond aux mieux aux besoins des familles tout en assurant une grande qualité d'enseignement. Le réseau AEFE de Madagascar est le 6ème réseau dans le monde en termes d'effectifs, présent à travers tout le pays, d'Antsiranana à Toliara et de Mahajanga à Toamasina. C'est dans une volonté de poursuivre cette dynamique et de proposer une éducation biculturelle, bilingue et laïque, avec en toile de fond la tolérance, le respect de l'autre et l'esprit critique, que l'AEFE travaille à pousser ses réflexions et propose sans cesse de nouvelles actions, de nouvelles idées.

Avant cette rencontre, Olivier Brochet a rencontré plusieurs chefs d'établissements homologués afin d'aborder des situations particulières et s'est rendu dans les établissements de Madagascar afin d'échanger avec les représentants des personnels, des familles et des élèves. Le Directeur général a également tenu une réunion de travail avec les élus des Français de l'étranger.

L'AEFE à Madagascar :

Le réseau scolaire français figure parmi les plus importants du réseau AEFE mondial, avec 23 établissements homologués dont 1 lycée en gestion directe, 3 écoles primaires en gestion directe rattachées au lycée, 7 établissements conventionnés et 12 établissements partenaires.

En septembre 2022, le réseau comptait 12 750 élèves.

La zone Océan Indien en quelques chiffres :

4 pays

1 institut régional de formation à Antananarivo.

30 établissements (dont 23 à Madagascar).

18 287 élèves (dont 12 750 à Madagascar).