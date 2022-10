Madagascar: Basketball / Road To BAL - Trois clubs restent pour le Road to BAL

Il ne reste plus que trois clubs pour disputer les deux places qualificatives pour le Road to BAL à Madagascar. Les Warriors de Roche-Bois se sont retirés de la compétition.

Changement de dernière minute. Les phases éliminatoires du Road to BAL à Antananarivo ne comptent plus que trois équipes. Les Warriors de Roche-Bois en provenance de Maurice se sont retirés mercredi de la compétition pour les phases qualificatives du Road To BAL. Les trois clubs restants, à savoir le COSPN ou Club omnisport de la police nationale, représentant de Madagascar, le Djabal Basket Iconi de Comores et le KPA ou Kenya Ports Authority de Kenya, s'affronteront en match triangulaire à partir de ce jour au palais des sports de Maha-masina à Antananarivo. Ce match triangulaire a son importance capitale car aucun faux pas n'est autorisé pour chaque équipe sous peine de perdre la chance de figurer parmi les deux qualifiés pour l'élite 16.

En ouverture des hostilités, COSPN Madagascar affrontera ce jour Djabal Basket de Comores à partir de 17 heures au palais des sports de Mahamasina. C'est l'occasion pour le porte-fanion de Madagascar de montrer aux yeux de tous les supporteurs malgaches que jouer à la maison est toujours un avantage et il faut marquer des points d'entrée en battant les Comoriens. Richardin Ratsitokana, coach de COSPN, a expliqué que " jouer à la maison est toujours un avantage pour le COSPN car l'appui du public peut changer le cours du match, nous sommes prêts, tous les joueurs sont au mieux de leur forme que ce soit physique ou mentale et on a hâte d'y être ".

KPA adversaire direct

Quant à Nantenaina Mamisoa, supporteur venu spécialement d'Ambatondra-zaka pour supporter COSPN, il a affirmé que " l'avantage pour le COSPN est que les joueurs se connaissent en automatisme sur le terrain, ils sont bien préparés et ils ont déjà montré leur savoir-faire lors du play-off du championnat de Madagas- car N1A hommes joué à Maha-janga au mois de septembre, les points à améliorer sont les rebonds et le lancer franc ", conclut-il. Les joueurs du COSPN sont au repos le 22 octobre car c'est au tour du KPA d'affronter le Djabal Basket de Comores.

Les protégés de Samy Olivier Harison, président du COSPN après un repos d'une journée affronteront le KPA du Kenya en petite finale le 23 octobre à partir de 17 heures, toujours au palais des sports de Maha-masina. Pour les parieurs, le Kenya Ports Authority (KPA) est le premier adversaire direct du COSPN. En 2002, le KPA a déjà participé au FIBA Africa clubs champions Cup à Luanda. La première participation de KPA au Road to BAL date de 2020 et le club a été battu au deuxième tour.

Pour cette année 2022, ses joueurs sont mieux armés et ils sont plus expérimentés. C'est un adversaire à ne pas prendre à la légère. Le head coach du club Sammy Kiki a déclaré avant de rejoindre Madagascar que " nous avons travaillé dur et pour le road to BAL, nous espérons nous rendre jusqu'au tournoi principal du BAL ". Le COSPN est averti. Si le COSPN s'en sort avec ses deux matches et figurent parmi les deux premiers, ils entreront dans l'élite 16 qui sera joué en Afrique du Sud au mois de novembre ou au mois de décembre prochain.