Madagascar: Une politique volontariste à mettre en place

Madagascar qu'on appelait au début du siècle dernier " l'ile heureuse " est devenu au fil du temps " l'île de la déprime et de la résignation ". Elle était avant " l'ile verte " avant de devenir " l'île rouge " de la couleur de cette latérite qui la recouvre partout après que sa forêt luxuriante ait disparu, brûlée petit à petit lors des feux allumés par des incendiaires.

Cette année, cette mauvaise pratique apporte plus que jamais ruine et désolation et plutôt que de baisser les bras, les autorités veulent croire qu'un véritable sursaut aura lieu et que les Malgaches vont participer activement à cette lutte contre ce fléau.

Le changement climatique est responsable de ce bouleversement des saisons et cette sécheresse persistante favorise le déclenchement des feux de forêt. Mais cette année, on peut s'interroger sur la succession de ces incendies touchant des aires protégées. Nous en avions parlé au début des premières destructions de zones reboisées. Aujourd'hui, les autorités en parlent ouvertement et avancent que ces départs de feux semblent anormaux.

Un véritable état major s'est constitué et a bâti une véritable stratégie pour lutter contre ces incendies. Militaires, pompiers et volontaires vont livrer une guerre contre cet ennemi qui est en train de détruire notre patrimoine forestier. Le combat contre le feu est primordial et ces soldats vont travailler d'arrache pied pour éteindre les brasiers qui sont allumés par certains.

Un plan de reboisement est préparé et il permettra de reconstituer ces espaces boisés partis en fumée. Il faudra également conscientiser les populations qui viennent s'installer à proximité de ces terres et qui souvent veulent y faire des cultures vivrières. Une aide leur sera apportée pour qu'elles puissent vivre décemment sans déboiser. C'est une politique volontariste qui doit être mise en place et exécutée sans relâche pour que la tendance actuelle s'inverse.